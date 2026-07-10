Звезда на Макларън поиска да бъде „уволнен“ от Формула 1

Пато О'Уорд, който имаше няколко участия с болиди на Макларън през последните години, поиска от отбора да го освободи от всичките му задължения във Формула 1. С това той слага край на ангажиментите си като резервен пилот, за да насочи цялото си внимание към Индикар.

Мексиканецът е част от семейството на Макларън от 2020 г., когато се присъедини към Ароу Макларън СП за първия си пълен сезон в Индикар. Ранните му успехи с тима привлякоха вниманието на главния изпълнителен директор на Макларън Зак Браун. Като награда О'Уорд получи възможността да тества болида MCL35M по време на теста за млади пилоти в Абу Даби през 2021 г.

След това О'Уорд беше включен в програмата за резервни пилоти на Макларън във Формула 1. Той участва в частни тестове на различни писти и в първи свободни тренировки, включително и в родината си Мексико.

Всякакви амбиции за титулярно място във Формула 1 обаче вече са се изпарили. След като беше потвърден като част от състава на Макларън в Индикар за 2027 г. заедно със Скот Диксън и Феликс Розенквист, О'Уорд ясно заяви, че повече не иска да има нищо общо с Ф1.

A wealth of experience, great chemistry and positive momentum. 📈



Hear from the team after today's announcement. ➡️https://t.co/bpSSNRFYyG pic.twitter.com/BYfJWPArlN — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) July 6, 2026

„Благодарен съм за преживяванията и за всичко, което успях да науча в света на Ф1“, заяви О'Уорд пред подкаста Speed Street.



„И очевидно, карайки тези коли, особено през последните няколко години, имах невероятно изживяване, свързано с техните възможности. Но мисля, че сега съм на различен етап от живота си и вече не ми пука. Нищо в мен не ме кара да искам да продължа като резерва във Ф1. Намирам се на страхотно място в Индикар. Обичам този шампионат. Там искам да бъда.“

О'Уорд завършва в топ седем в класирането при пилотите всяка година, откакто се присъедини към отбора на Макларън в Индикар. Той беше и агонизиращо близо до победата в „Индианаполис 500“ с тима, като има пет класирания в топ шест през последните седем години, включително две втори места.

Докато задълженията на О'Уорд бяха разпределени между двата шампионата, участието му в първата свободна тренировка в Абу Даби миналата година изглежда ще бъде последното му с болид от Формула 1.

„Не се вълнувам да карам такъв, затова учтиво помолих да бъда уволнен от всичките ми задължения във Ф1. Искам да се съсредоточа върху приоритетите ми. В много от случаите изобщо не мога да определям графика си. През последните четири-пет години не съм имал възможност да правя почти нищо от това. Искам да мога да тренирам повече, да се храня по-добре и просто да се подготвя за 2027 г., която ще дойде бързо“, каза той.

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Снимки: Gettyimages