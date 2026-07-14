Валентино Роси иска да последва Макс Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг"

Деветкратният световен шампион в MotoGP, Валентино Роси, активно се опитва да си осигури лиценз за Северната дъга на "Нюрбургринг", за да може да стартира в легендарната надпревара "24 часа на „Нюрбургринг“, където тази година дебютира Макс Верстапен.

Роси и неговият мениджърски екип търсят възможност за участие в някой от оставащите кръгове на шампионата NLS този сезон. Това означава, че той трябва да покрие изискванията за участие в следващите седмици, като ключовото условие е да се състезава с автомобил на БМВ.

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След като получи лиценза, Роси ще има право да се състезава в "24 часа на „Нюрбургринг“ през 2027 с автомобил от клас GT3, при условие че отговаря на всички останали изисквания. Точно липсата на този лиценз не позволяваше на Доктора да стартира в състезанието.

Правилата за получаване на разрешителното бяха опростени миналата зима, а Роси реагира положително на промените. В разговор по време на "24 часа на „Спа“ той ясно заяви, че класиката в планината Айфел вече е сред основните му цели.

„Да, защото изглежда, че вече можеш да вземеш лиценза за един уикенд - заяви той, цитиран от motorsport.com. - Разговаряме с БМВ, за да организираме всичко. "24 часа на „Нюрбургринг“ определено е в списъка ми с цели. Надявам се да успеем да го осъществим с БМВ.“

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Графикът обаче остава сериозна пречка. Тази година Роси участва с пълна програма в шампионата GT World Challenge Европа, което означава 10 състезателни уикенда и той участва както в спринтовете, така и в състезанията за издръжливост.

Календарът на NLS - шампионатът, който е базиран на Северната дъга на "Нюрбургринг", предвижда двоен кръг през септември и това може да е най-добрата възможност за Роси. Но тези надпревари съвпадат с "1000 километра на "Сузука" - едно от най-големите състезания в глобалния календар на GT World Challenge, а Вале иска да стартира и в Япония.

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Ако ангажиментът на „Сузука“ принуди Роси да пропусне септемврийските стартове, финалният кръг от сезона на NLS на 10 октомври остава възможен резервен план, макар и да носи риск от по-тежки атмосферни есенни условия.

Роси е втората световна суперзвезда, която се насочва към класиката на „Нюрбургринг“, след като Макс Верстапен дебютира в състезанието през май. Макс вече заяви, че иска отново да стартира в надпреварата, но това ще зависи и от календара на Формула 1 за догодина.

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Снимки: Gettyimages