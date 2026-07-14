Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валентино Роси иска да последва Макс Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг"

Валентино Роси иска да последва Макс Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг"

  • 14 юли 2026 | 11:02
  • 240
  • 0
Валентино Роси иска да последва Макс Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг"

Деветкратният световен шампион в MotoGP, Валентино Роси, активно се опитва да си осигури лиценз за Северната дъга на "Нюрбургринг", за да може да стартира в легендарната надпревара "24 часа на „Нюрбургринг“, където тази година дебютира Макс Верстапен.

Роси и неговият мениджърски екип търсят възможност за участие в някой от оставащите кръгове на шампионата NLS този сезон. Това означава, че той трябва да покрие изискванията за участие в следващите седмици, като ключовото условие е да се състезава с автомобил на БМВ.

Тото Волф: Трябваше да спечелим всички състезания досега този сезон!
Тото Волф: Трябваше да спечелим всички състезания досега този сезон!

От маркетингова гледна точка новото М2 Рейсинг би било идеален избор за производителя от Мюнхен, тъй като ще предостави рекламна платформа за неговия базов модел.

Арвид Линдблад може да се насочи към ралитата след Формула 1
Арвид Линдблад може да се насочи към ралитата след Формула 1

След като получи лиценза, Роси ще има право да се състезава в "24 часа на „Нюрбургринг“ през 2027 с автомобил от клас GT3, при условие че отговаря на всички останали изисквания. Точно липсата на този лиценз не позволяваше на Доктора да стартира в състезанието.

Правилата за получаване на разрешителното бяха опростени миналата зима, а Роси реагира положително на промените. В разговор по време на "24 часа на „Спа“ той ясно заяви, че класиката в планината Айфел вече е сред основните му цели.

„Да, защото изглежда, че вече можеш да вземеш лиценза за един уикенд - заяви той, цитиран от motorsport.com. - Разговаряме с БМВ, за да организираме всичко. "24 часа на „Нюрбургринг“ определено е в списъка ми с цели. Надявам се да успеем да го осъществим с БМВ.“

Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв
Никола Цолов: Като дете мечтаех за Гудууд! Мерцедес-AMG отговори на Българския лъв

Графикът обаче остава сериозна пречка. Тази година Роси участва с пълна програма в шампионата GT World Challenge Европа, което означава 10 състезателни уикенда и той участва както в спринтовете, така и в състезанията за издръжливост.

Календарът на NLS - шампионатът, който е базиран на Северната дъга на "Нюрбургринг", предвижда двоен кръг през септември и това може да е най-добрата възможност за Роси. Но тези надпревари съвпадат с "1000 километра на "Сузука" - едно от най-големите състезания в глобалния календар на GT World Challenge, а Вале иска да стартира и в Япония.

Монтоя предупреди Верстапен какво го чака в Макларън
Монтоя предупреди Верстапен какво го чака в Макларън

Ако ангажиментът на „Сузука“ принуди Роси да пропусне септемврийските стартове, финалният кръг от сезона на NLS на 10 октомври остава възможен резервен план, макар и да носи риск от по-тежки атмосферни есенни условия.

Роси е втората световна суперзвезда, която се насочва към класиката на „Нюрбургринг“, след като Макс Верстапен дебютира в състезанието през май. Макс вече заяви, че иска отново да стартира в надпреварата, но това ще зависи и от календара на Формула 1 за догодина.

Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“
Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1

  • 14 юли 2026 | 08:21
  • 11360
  • 0
Монтоя предупреди Верстапен какво го чака в Макларън

Монтоя предупреди Верстапен какво го чака в Макларън

  • 13 юли 2026 | 20:43
  • 9473
  • 1
Вижте обиколка на новата писта в Мадрид с Шарл Леклер и Люис Хамилтън

Вижте обиколка на новата писта в Мадрид с Шарл Леклер и Люис Хамилтън

  • 13 юли 2026 | 19:41
  • 2474
  • 0
Бъдещето на Хюндай и Нювил в WRC остава неясно

Бъдещето на Хюндай и Нювил в WRC остава неясно

  • 13 юли 2026 | 19:37
  • 552
  • 0
Юха Канкунен за рали "Естония": Атака на пълна газ!

Юха Канкунен за рали "Естония": Атака на пълна газ!

  • 13 юли 2026 | 19:21
  • 448
  • 0
Хамилтън преследва един от малкото оцелели рекорди на Шумахер

Хамилтън преследва един от малкото оцелели рекорди на Шумахер

  • 13 юли 2026 | 18:45
  • 2837
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

Левски излиза за задължителен успех срещу Борац на препълнения "Георги Аспарухов"

  • 14 юли 2026 | 08:00
  • 11684
  • 73
Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

Суперсблъсък между Франция и Испания определя първия финалист на Мондиал 2026

  • 14 юли 2026 | 09:59
  • 4096
  • 16
Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

Завършването на "Армията" все по-близо, оформи се надписът в сектор "В"

  • 14 юли 2026 | 11:06
  • 8434
  • 18
Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

Томас Райс: Имаме една цел - да си върнем шампионската титла

  • 14 юли 2026 | 11:42
  • 2403
  • 3
Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

Кои отбори ще прескочат първото стъпало в квалификациите на Шампионската лига?

  • 14 юли 2026 | 07:37
  • 5309
  • 1
Григор Димитров започва днес в Бощад

Григор Димитров започва днес в Бощад

  • 14 юли 2026 | 09:40
  • 4087
  • 4