Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

„24 часа на „Нюрбургринг“ е състезание, в което се изявяват най-мощните и бързи GT автомобили. В съвременния автомобилен спорт това са GT3 колите, които са изключително впечатляващи – както в движение, така и ако просто застанете до тях и отделите малко време, за да им се полюбувате.

И списъкът с автомобилните компании, които имат хомологирани GT3 модели звучи като гордостта на индустрията: Ферари, Ламборгини, Порше, БМВ, Ауди и т.н.

Но хубавото на състезанията на Северната дъга на „Нюрбургринг“ е, че там имат право да участват и коли от по-ниски класове, които не са толкова бързи, нито толкова мощни, но пък имат потенциала да спечелят сърцата на хилядите фенове по трасето.

Както стана със скромния автомобил с №300 тази година – първо поколение Дачия Логан на Olli’s Garage, който успя да стигне до финала на 24-часовата надпревара, при това с вълнуващи приключения.

Статистиката сочи, че Логан-ът с №300 завърши на 120-о място на финала в неделя, но след корекцията на класирането екипът се изкачи до 107-ата позиция в крайното подреждане. Това стана възможно, тъй като се оказа, че има отпаднали екипажи, които са завъртели повече обиколки от Дачия-та, но пък те не стигнаха до финала.

Подобно на много велики истории, както и на много грандиозни провали, това приключение започва на купон, подкрепен с алкохол. След кратък спор за качествата на румънските автомобили, Оливър Крисе – основателят на тима, обявява, че Логан е достатъчно добър автомобил, за да изкара 24-часовото състезание на „Нюрбургринг“. И се захваща със задачата да го докаже.

Основата не е лоша – преди повече от 20 години Рено Спорт разработи състезателен пакет за първото поколение Логан – най-ценното в него беше окачването. Но пък двигателят беше супер скромен 1,6-литров атмосферен мотор с 90 конски сили. Крайно недостатъчно за трасето в планината Айфел.

По-голямата част от опитите на Крисе и другите пилоти завършват с отпадания, повреди и две сериозни катастрофи – през 2023 и 2025, когато колата им е ударена от по-бърз автомобил. Всъщност, първият Логан е бракуван след тежък удар през 2023 и за 2024 е подготвен нов автомобил. А времето за тази подготовка – цялата зима преди старта на сезон 2024 на Северната дъга.

Изключението от поредицата отпадания идва през 2021, когато екипът, в който тогава кара и популярният днес ютубър Миша Чарудин, при това с оригиналния мотор на Логан-а, завърши в топ 100 на „24 часа на „Нюрбургринг“ – на 98-о място. Тогава стартираха 121 коли, 22 не завършиха, а Логан-ът завъртя едва 41 обиколки на Северната дъга, тъй като чистото състезание продължи само 9 часа и половина заради лошото време и гъстата мъгла в планината Айфел.

Всъщност, през изминалия уикенд не гледахме оригиналния Логан, а втората кола на Olli’s Garage, с която Крисе, Алекс Бекер, Кристиан Гайлфус и Робърт Нойман успяха да стигнат до финала.

Този Логан се задвижва от 2-литров турбо мотор от последното поколение на Рено Меган RS с мощност 280 конски сили, съответно има друга трансмисия - от Клио RS и още подобрения, всички те осъществени в сервиза на Крисе. Така автомобилът се озова в клас SP 3T, където стартираха още 6 коли: 4 TCR автомобила, Ауди ТТ и сериозно доработен Фолксваген Голф GTI Clubsport.

Въпреки подобренията скоростта на Логан-а остава сравнително ниска – средна скорост от 96 км/ч в хода на състезанието и най-добра обиколка за 10.22,613 минути, което е с над 1 минута по-слабо от най-бързия тур в клас SP 3T тази година. Само за сравнение – най-добрата обиколка в състезанието през уикенда беше дело на екипажа с №84 с Ламборгини Хуракан GT3 EVO 2, който завърши на второ място в генералното класиране – 8.08,758 минути.

В хода на състезанието Крисе и колегите му записаха няколко завъртания, бяха наказани за неразрешен обратен завой на пистата, имаха проблеми с прекъсването на двигателя и допълнителни трудности в работата на трансмисията и също така 3 часа преди финала колата излетя от трасето и се удари в предпазните огради, като остана без предно ляво колело. Но Логан-ът беше изтеглен до бокса, където екипът отстрани и този проблем и екипажът с №300 завърши успешно състезанието с общо 92 обиколки за 24 часа.

Усилията на екипа им спечелиха фенове в цял свят и интернет беше залят със снимки и клипове на Логан-а с №300 на трасето – до Макс Верстапен или пред него, с други пилоти и автомобили, а за часове синият седан се сдоби със статут на легенда.

Феновете посрещнаха финала на №300 с аплодисменти и на крака на стартфиналната права, а ние станахме свидетели на това как аутсайдерите се превръщат във всеобщи любимци.

И още нещо – част от бюджета за участието в „24 часа на „Нюрбургринг“ е събрана с дарения от фенове на екипа. И имената им са написани на тавана на колата и могат да се видят при всяко спиране на автомобила в бокса. Със сигурност за догодина екипът ще събере по-лесно пари за старта на Северната дъга.

Снимки: Imago