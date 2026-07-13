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Вижте обиколка на новата писта в Мадрид с Шарл Леклер и Люис Хамилтън

  • 13 юли 2026 | 19:41
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В четвъртък миналата седмица отборът на Ферари посети испанската столица Мадрид, за да се запознае с изцяло новата писта „Мадрид“, провеждайки филмов ден на трасето.

Това даде шанс на Шарл Леклер и Люис Хамилтън да усетят пистата, която ще приеме за първи път състезание от Формула 1 в средата на септември. Уикендът за Гран При на Испания е предвиден за периода 11-13 септември и той ще бъде последният на територията на континентална Европа в рамките на сезон 2026.

Още в четвъртък от екипа на Черните кончета публикуваха първи кадри от „Мадринг“, а днес Скудерията пусна в своите профили в социалните мрежи и една по-дълго видео. То представлява сглобен запис на една цяла обиколка на трасето, като в дадени моменти кадрите са от колата на Леклер, а в други – от тази на Хамилтън. Видеото можете да видите като прикачено за новината.

Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Белгия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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