Джошуа: Забелязах някои слабости във Фюри, Усик е най-добрият

Антъни Джошуа е забелязал слабости в представянето на Тайсън Фюри, докато наблюдаваше британския си съперник от първия ред на стадиона на „Тотнъм Хотспър“ през април. Джошуа беше там единствено за да си води бележки за потенциалния си противник, с когото по това време преговаряше за двубой по-късно през годината. Той отказа поканата на Фюри да се качи на ринга, след като завърналият се бивш шампион беше обявен за победител над Арсланбек Махмудов с единодушно съдийско решение.

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След това Фюри, който има баланс от 35 победи, 2 загуби и 1 равенство, с 24 нокаута, направи типичните за него неща. Викаше, смееше се и провокираше. Но онази вечер нямаше какво да направи, за да накара Джошуа да се качи на ринга.

„Договорите още не бяха подписани“, обясни Джошуа пред DAZN решението си да остане на мястото си. „Ако бяха подписани, щях да се кача на ринга. Бях там на разузнавателна мисия. Исках да видя как ще изглеждат бъдещите ми съперници… Видях много неща. Видях някои добри неща, но забелязах и някои слабости.“

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Джошуа се завръща на ринга на 25 юли срещу Кристиан Пренга в Саудитска Арабия. Планът винаги е бил първо да проведе подгряващ двубой, а след това по-късно през годината да се изправи срещу Фюри.

„Когато Фюри ме покани да се кача на ринга, това беше шоу на Тайсън Фюри. Защо да се качвам на ринга по време на шоу на Тайсън Фюри? Ако иска, нека се качи на ринга, след като спечеля на 25 юли. Добре дошъл е. Нека дойде на моя територия. Аз съм хазяинът и ще го посрещна в дома си… Ако иска, нека дойде в Джеда. Можем да се качим на ринга и да застанем лице в лице, защото договорите вече са подписани. Първо трябва да преодолея Пренга, което ще направя, а след това ще се насладя на двубоя с Тайсън Фюри.“

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Напоследък Джошуа премина през много тежки моменти. Предколедният му двубой с Джейк Пол, наподобяващ цирково представление, беше спечелен от Ей Джей в шестия рунд. След Коледа обаче последва ужасът на трагична автомобилна катастрофа в Нигерия. Джошуа се измъкна жив от останките. Двама от най-близките му приятели – Сина Гами и Латиф Айоделе – не оцеляха.

След всичко това директен двубой с Фюри никога не е бил възможност за Джошуа, който има баланс от 29 победи и 4 загуби, с 26 нокаута. Той признава, че се нуждае от силно представяне срещу Пренга, което да повиши увереността му. Иска отново да се почувства като предишната си версия – разрушителен, безстрашен и амбициозен. След като спечели олимпийското злато през 2012 г., възходът на Джошуа беше стремителен. Всички, които се изправяха срещу него, бяха прегазвани, и то бързо. Англичанинът с разрушителни удари привлече вниманието на целия свят.

Имайте търпение за Джошуа - Фюри

Когато възходът му продължи и Джошуа спечели световните титли на IBF, WBA и WBO в тежка категория, вниманието към него стана още по-задушаващо. Той разпродаваше стадиони във Великобритания, а напрежението непрекъснато се увеличаваше.

„Когато бях обединен световен шампион, шумът около мен беше сериозно предизвикателство. Беше прекалено много“, призна Джошуа. „Имаше огромно напрежение. Хората питаха защо нося слушалки – абсолютно всичко беше поставяно под въпрос. Как се справях с това? Дори не мога да отговоря. Това се случваше всяка минута, всеки час, всеки ден.“

Джошуа беше подложен на огромно внимание и критики както на ринга, така и извън него. Нещо трябваше да се пречупи и в крайна сметка точно това се случи. Шокиращата загуба от Анди Руис през 2019 г. беше реванширана, но две години по-късно последва първото от двете му поредни поражения срещу Олександър Усик. През 2024 г. кариерата му достигна кризисна точка, когато беше нокаутиран от Даниел Дюбоа на стадион „Уембли“.

Антъни Джошуа и Кристиан Пренга застанаха лице в лице

„Исках да напусна Великобритания“, каза Джошуа за периода, в който след загубата от Дюбоа се раздели с треньора Бен Дейвисън и се присъедини към лагера на Усик във Валенсия. „Когато си у дома, напрежението е голямо. Телефонният ми номер не се е променил. Залата, в която тренирам, също не се е променила. За нивото на концентрация, от което се нуждая, трябва да бъда в обстановка на истински тренировъчен лагер. Усик е най-добрият в света. Затова реших да отида и да видя какво прави, какви граници преминава. Ако успея да повторя това в тренировките, мисля, че резултатите ще дойдат и на ринга.“

Как обаче уникалните и изграждани в продължение на години тренировъчни методи на Усик ще помогнат на вече 36-годишния Джошуа да се подобри?

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„Един от основните ми проблеми беше физическата подготовка“, обясни Джошуа. „Тяхната кондиция е на изключително високо ниво. Не говоря просто за силови и кондиционни тренировки или за кръгови упражнения в залата, които се правят самоцелно. Говорим за специфична боксова издръжливост.

Понякога прекарвам там седмици наред, без дори да удряме лапи. Правим спаринги, работим на чувал, водим бой със сянка, провеждаме рундове за подобряване на концентрацията и на боксовия интелект. Добре е, човече. Все още имам толкова много възможности да се подобрявам. Възвръщам силата в краката си и отново настройвам съзнанието си за бокса.“

За първи път, откакто кариерата му набра скорост, Джошуа е съсредоточен единствено върху бокса. Всичките му останали бизнес интереси засега са оставени настрана.

„Това, че съм далеч от дома, ми помага да постигна концентрацията, от която се нуждая. Позволих си да бъда разсейван. По пътя исках да правя много неща. Имам големи амбиции в живота, но усещам, че трябва отново да достигна до онази честота, при която всичките ми амбиции са насочени към бокса. Смятам, че отдалечаването от дома е едно от нещата, които ми се отразиха добре. Целта, разбира се, е да си осигуриш такава финансова стабилност, че да можеш да спреш с бокса. Но аз не искам да спирам.“

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