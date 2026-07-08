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Джошуа срещу Фюри може да се боксират в 04:00 сутринта

  • 8 юли 2026 | 14:56
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Джошуа срещу Фюри може да се боксират в 04:00 сутринта

Предложеният мач в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа може да се проведе на стадион „Уембли“ в ранните часове на сутринта, научи BBC Sport. Саудитският влиятелен фактор Турки Алалших, който координира изцяло британския сблъсък, заяви в понеделник, че иска мачът да бъде организиран в Англия, като същевременно бъде съобразен и с глобалната телевизионна аудитория.

Ако двубоят — обсъждан за октомври или ноември тази година — бъде насрочен така, че да е удобен за зрителите в праймтайма в САЩ, основното събитие може да трябва да започне чак в 04:00 часа по Гринуич. Източници, близки до кмета на Лондон сър Садик Хан, са заявили пред BBC Sport, че подобно предложение е „осъществимо“, но Алалших и останалите заинтересовани страни, участващи в организирането на мача, все още не са се свързали с тях.

Стадион „Уембли“ обикновено има вечерен час до 23:00. След като бъде отправено официално искане, кметът ще трябва да постигне съгласие с община Брент — местната власт — дали може да бъде дадено специално разрешение за провеждането на мача.

Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие
Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

„Всякакви промени в [вечерния час] ще трябва да бъдат оценени от консултативната група по безопасността на стадиона, в която община Брент е партньор“, заявиха от общината пред BBC Sport.

„Казвам ви от самото начало — зависи дали Англия ще ни даде всичко, от което се нуждаем“, заяви Алалших в понеделник. „Искаме мачът да бъде тук, в Англия, но искаме часовият пояс да е удобен за целия свят, особено за Америка. Ако ни позволят да използваме „Уембли“ късно през нощта, искаме да го направим в Англия. Става дума за часа и гледаемостта. Ще разговаряме с кметовете и с принц Абдула бин Халед бин Султан.“

Това няма да бъде първото събитие от бойните спортове във Великобритания, насрочено според американския телевизионен пазар. Когато UFC 304 се проведе в Манчестър през юли 2024 г., основната карта не започна преди 01:00 часа британско лятно време.

Миналия месец промоутърът на Matchroom Еди Хърн, който представлява Джошуа, отхвърли спекулациите, че мачът може да се проведе в САЩ. Хърн заяви, че настоящото споразумение, подписано от всички страни, предвижда двубоят да се състои в Обединеното кралство. Фюри и Джошуа трябва да се завърнат на ринга по-късно този месец преди евентуална среща помежду им по-късно през годината.

Бившият шампион на WBC в тежка категория Фюри, на 37 години, ще се изправи срещу поляка Мариуш Вах в Тайланд на 24 юли, докато двукратният световен шампион в тежка категория Джошуа, на 36 години, ще се боксира с Кристиан Пренга в Саудитска Арабия на следващия ден.

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