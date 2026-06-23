Имайте търпение за Джошуа - Фюри

Франк Уорън призова за търпение по отношение на продължаващата сага около мача между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри. Двубоят ще се състои, казва промоутърът.

И двамата са подписали договори, но и двамата все още имат недовършена работа с други съперници, преди изцяло британският суперсблъсък да бъде официално обявен — при условие че Фюри наистина си осигури подгряващ мач.

Мачът между Ей Джей и Фюри може да се проведе в Лос Анджелис

Джошуа трябва да се бие с Кристиан Пренга на 25 юли в Саудитска Арабия, докато Фюри намекна за двубой през август.

Ако приемем, че и двамата спечелят, тогава всички страни — очакваният телевизионен партньор Netflix, различните промоутърски групи и самите боксьори — ще се договорят за дата и място. Замесени са изключително много хора, но на масата има и изключително много пари. Така че, накратко — никой да не изпада в паника. Залогът за всички участници е твърде голям, за да не се състои този мач.

„Sela, с които Тайсън има договор, а предполагам същото важи и за Ей Джей, очевидно имат своите предпочитания къде да се проведе мачът“, каза Уорън пред Sky Sports. „Netflix, които ще го излъчват, също ще имат своите предпочитания. В крайна сметка всички трябва да се съгласят и да бъдат удовлетворени.

Мачът е уговорен, двубоят ще се състои — освен ако някой от двамата не бъде победен в тези два предстоящи мача, които имат. Мачът е уговорен, няма проблеми. Едното сигурно нещо е, че и двамата са се съгласили на този двубой. Ей Джей има мач през юли, а вярвам, че Тайсън също ще има двубой — още не знам къде ще бъде или на коя дата. След като тези мачове минат, техният сблъсък ще бъде в късната есен.

Не виждам никакви проблеми този мач да се организира. Всички ще бъдат удовлетворени“, добави Уорън. „Нека първо минат съответните им двубои — след като това стане, ще има обявление.“

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