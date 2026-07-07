Джошуа - Фюри може да е на "Уембли" при едно условие

Сагата „Антъни Джошуа – Тайсън Фюри“ продължава, след като Турки Алалших потвърди желанието си дългоочакваният сблъсък в тежка категория да се проведе на стадион „Уембли“ в Лондон, Англия, по-късно тази година.

Може би това се случва с пет години закъснение, но Джошуа и Фюри най-накрая подписаха договор да се изправят един срещу друг след десетилетие, в което това беше най-желаният мач във Великобритания. И двамата обаче първо трябва да спечелят подгряващите си двубои. Фюри ще се изправи срещу Мариуш Вах на 24 юли в Патая, Тайланд, докато Джошуа ще се боксира с Кристиан Пренга на следващия ден в Саудитска Арабия. Ако и двамата победят своите видимо по-слаби съперници, както се очаква, те най-накрая трябва да се срещнат през ноември.

Имаше дебати дали най-големият мач в историята на британския бокс, с участието на двама британци, наистина ще се проведе във Великобритания. Появиха се информации, че двубоят може да бъде организиран в САЩ, където несъмнено би донесъл по-големи приходи от билети. Това предизвика недоволство сред британските фенове на бокса, което накара Алалших — човекът, който финансира двубоя — миналата седмица да обяви, че мястото все още не е решено.

Сега Алалших хвърли повече светлина върху причините, поради които стадион „Уембли“ може да не е подходящо място за домакинство на британския мегасблъсък. Домът на английския национален отбор по футбол има вечерен час до 22:30, който при специални обстоятелства може да бъде удължен до 23:00. Алалших заяви пред репортери, че ще му е необходимо „Уембли“ да удължи работното си време, за да може мачът да бъде съобразен с телевизионната аудитория в САЩ.

„Имаме Антъни Джошуа и Тайсън Фюри тази година. Все още не сме избрали мястото“, каза Алалших. „Зависи дали Англия ще ни даде всичко, от което се нуждаем. Искаме мачът да бъде тук, в Англия, но искаме часовият пояс да е удобен за целия свят, особено за Америка. Ако ни позволят да използваме „Уембли“ късно през нощта, искаме да го направим в Англия.“

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