Антъни Джошуа и Тайсън Фюри подписаха, Ей Джей загрява с албанец

Антъни Джошуа ще се завърне на боксовия ринг на 25 юли в Рияд, Саудитска Арабия, където ще се изправи срещу албанския боксьор в тежка категория Кристиан Пренга. Ако Джошуа премине през този мач безпроблемно, той най-накрая ще се бие с Тайсън Фюри в края на 2026 г. в може би най-дългоочаквания сблъсък в историята на британския бокс, който ще бъде излъчен на живо по Netflix.

36-годишният Джошуа не се е боксирал след участието си в автомобилна катастрофа в Лагос на 29 декември, при която загинаха двама от близките му приятели – Сина Гами и Латиф Айоделе. Въпреки че получи само леки наранявания при инцидента, не беше ясно дали Джошуа някога ще се бие отново. Месец по-късно обаче той потвърди намерението си да продължи кариерата си в емоционално видеообръщение.

Почти веднага след това се заговори за потенциален мач с Тайсън Фюри, който също беше обявил завръщането си на ринга след петото си оттегляне от спорта. Въпреки това Джошуа (29-4, 26 с нокаут) настоя, че иска междинен мач, преди да се изправи срещу Фюри. В прессъобщение в понеделник Джошуа заяви: „Не е тайна, че ми трябваше време, за да се съвзема и да се подготвя за завръщането си на ринга, а днес е следващата стъпка от това пътуване.“

„Щастлив съм, че се споразумях за сделка за няколко мача, която започва на 25 юли в Кралство Саудитска Арабия. Очаквам с нетърпение да се състезавам и да продължа оттам, откъдето спрях“, добави той.

По повод сблъсъка между Джошуа и Фюри, Турки Алалших, ръководител на General Entertainment Authority и собственик на The Ring, написа в Туитър: „До моите приятели във Великобритания – това ще се случи. Подписано е.“

Джошуа беше край ринга на стадион „Тотнъм Хотспър“ на 11 април, когато Фюри победи по точки Арсланбек Махмудов в своя мач за завръщане. Двамата си размениха паметни реплики след края на двубоя, но Джошуа отказа да се качи на ринга за конфронтация лице в лице с Фюри.

Олимпийският шампион от Лондон 2012 настоя, че няма да го направи, докато мачът не бъде официално подписан, и заяви, че след като Фюри е "раздвижил ръцете си" срещу Махмудов, той също ще се нуждае от „подгряващ мач“.

Антъни Джошуа не избърза да приеме предизвикателството на Тайсън Фюри

Сега е потвърдено, че този мач ще бъде срещу мощния албанец Пренга (20-1, 20 с нокаут). 35-годишният боксьор, живеещ в Ню Джърси, не се е състезавал на световно ниво и все още не е участвал в планиран 12-рундов мач. Той обаче има 100-процентов коефициент на нокаути, а единствената му загуба е след оспорвано решение по точки в 8-рундов мач през 2017 г.

Техният сблъсък ще бъде излъчен на живо и ексклузивно по DAZN, като ще бъде основното събитие на галавечер по средата на третото издание на годишния турнир Esports World Cup (6 юли – 23 август) в Boulevard City в Рияд.

В същото прессъобщение Пренга заяви: „Антъни Джошуа е велик боец, но направи ужасна грешка, като ме избра за свой опонент. Това е от мачовете, които променят всичко в моя живот и в неговия. Знам, че имат големи планове след този двубой. Знам, че ме подценяват. Радвам се за това. Ще проваля плановете им и ще шокирам света този юли в Саудитска Арабия“, добави той.