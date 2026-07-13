Хърватия обяви наследника на Златко Далич

От Хърватския футболен съюз официално обявиха назначаването на Славен Билич като селеционер на националния отбор на страната след напускането на Златко Далич, който изведе тима до 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Разпознаваемо име се завръща начело на Хърватия

За 57-годишния Билич това ще бъде втори престой начело на националния тим на неговата родина. Първият му период като селекционер продължи шест години между 2006-а и 2012-а. През това време той води “ватрените” на Евро 2008 и Евро 2012, като в първото участие тимът достигна 1/4-финал. Сега първата цел пред специалиста е за трети път да класира хърватите на Европейско първенство. След напускането си като техен селекционер той беше начело на редица отбори: Локомотив (Москва), Бешикташ, Уест Хам, Ал-Итихад, Уест Бромич, Пекин Гуоан, Уотфорд и Ал-Фатех, откъдето си тръгна преди близо две години.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the #Croatia national team! 🤝



🇭🇷 We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

“Имам пълно доверие в нашите играчи и е моя отговорността да донеса енергия, амбиция и решителност, за да гарантирам, че Хърватия ще остане във футболния елит. Наистина се радвам да започна това предизвикателство и се чувствам напълно подготвен за него. Сега съм по-зрял и опитен треньор в сравнение с 2006 г., но имам същите мотивация и желание да видя как Хърватия остава силна, смела и успешна”, заяви при представянето си пред медиите Билич, който увери, че ще се опита да убеди 40-годишния капитан Лука Модрич да продължи да играе за тима.

A new beginning: Slaven Bilić returns as the head coach of the #Croatia national team! 🔥



💬 "I have the complete confidence in our players, and it is my responsibility to bring energy, ambition, and determination to ensure that #Croatia remains among football's elite. I am… pic.twitter.com/wxLCLqgNHC — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

“Първата ми стъпка ще бъде да оформя моя треньорски щаб, тъй като все още има някои детайли за изчистване. Втората ще бъде да говоря с играчите, преди всичко и най-вече с Модрич. Всички знаем кой е Лука и какво представлява. Решението е изцяло негово. Той означава толкова много за националния отбор, колкото и за футбола. Много повече е от просто най-добрия ни играч. Вече съм говорил с него, въпреки че беше преди година. Едно от първите неща, които ще направя, е да говоря отново с него. Разбира се, че ми се иска да продължи да играе за Хърватия, но в крайна сметка решението е негово”, добави новият селекционер.

🎙️ Slaven Bilić on Luka Modrić's future with Croatia:



"We all know what Luka is and who he is. The decision is absolutely his. As much as he means to football, he means just as much to the national team.



He is much more than our best player. I have already spoken with him, even… https://t.co/wLQOsbpSFq pic.twitter.com/0fDB8Mduxm — Croatian Football  (@CroatiaFooty) July 13, 2026

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