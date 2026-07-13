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Разпознаваемо име се завръща начело на Хърватия

  • 13 юли 2026 | 12:19
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Славен Билич се е съгласил да се завърне на поста старши треньор на хърватския национален отбор. Очаква се новината да бъде потвърдена скоро от футболната асоциация на страната.

Преди миналата седмица Златко Далич, който ръководеше Хърватия от октомври 2017 година насам, подаде оставка. Той изведе хърватите до сребърните медали на Мондиал 2018 в Русия, до бронзовите на Мондиал 2022 в Катар и до сребърните в Лигата на нациите през 2023-а. На Мондиал 2026 Хърватия достигна до фазата на елиминациите, но загуби от Португалия на 1/16-финалите.

Далич напусна, след като за девет години изведе Хърватия до исторически успехи
Далич напусна, след като за девет години изведе Хърватия до исторически успехи

57-годишният Билич за последно беше треньор на саудитския Ал-Фатех, който ръководеше от 2023 до 2024 година. Той беше начело на хърватския национален отбор и от 2006 до 2012 година, като го класира на две Европейски първенства (2008 и 2012). Той е водил още клубове като Бешикташ, Уест Хам, Уест Бромич Албиън, Уотфорд, Ал-Итихад и други.

Още едно популярно име прие оферта от Саудитска Арабия
Още едно популярно име прие оферта от Саудитска Арабия
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Снимки: Gettyimages

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