Рийс Джеймс: Много от най-добрите играчи в света са англичани

Крайният бранител на Англия Рийс Джеймс не скри задоволството си от завръщането си в игра за „трите лъва“ в решителната фаза на Световното първенство.

Капитанът на Челси влезе като резерва през втората част при драматичната победа с 2:1 над Норвегия на четвъртфиналите. Той пропусна предходните три срещи на тима заради контузия в бедрото, но вече е на линия за полуфиналния сблъсък с Аржентина и евентуален финал.

„Щастлив съм, че отново съм с момчетата. Да се контузиш на такъв турнир винаги те кара да се състезаваш срещу часовника. Аз успях да спечеля тази битка и съм доволен, че отново мога да играя“, заяви Джеймс.

Защитникът определи предстоящия двубой с Аржентина като мач със съдбоносно значение.

„Всеки от нас има опит в подобни мачове и знаем, че колкото по-голям е залогът в тях, толкова по-голямо е и напрежението. Правим това от години, основите са същите, но този път наградата е много по-голяма. Искаме да донесем радост на хората у дома“, коментира десният бек.„Няма човек в отбора, който да не е играл футбол като дете и да не си е представял, че участва на световното първенство и го печели. Сега ни предстои тест срещу един от най-добрите отбори в света. Ние обаче имаме нашите шансове и всичко започва с това колко конкурентна е Висшата лига. За мен това е най-силното първенство в света и по тази причина много от най-добрите играчи в света са англичани. Английският футбол се разви страшно много в последните години“, завърши Джеймс.

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Снимки: Imago