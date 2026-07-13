Лапорта потвърди привличането на Адейеми и увери, че Рафиня остава в Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта пристигна в Далас, Тексас, където ще наблюдава полуфинала между Испания и Франция. Пред медиите, които го очакваха пред хотела му, той коментира редица актуални теми – от казуса с Хулиан Алварес до този с Карим Адейеми, преминавайки през Рафиня, Ламин Ямал, Педри и Антъни Гордън.

„Много сме развълнувани за Адейеми. Харесваме го отдавна. Той е опасен и бърз, а трансферът беше осъществен много добре от Деко“, заяви Лапорта.

Относно бъдещето на бразилското крило, президентът беше категоричен: „Рафиня ще остане. Нямаме никакъв интерес той да спре да играе за Барса. Той е основен стълб. С Гордън и Адейеми подсилваме атаката, но това не означава, че ще се разделим с Рафиня, който е ключов за нас. Жалко е, че през миналата кампания не можа да бъде на пълни обороти в края на сезона в Ла Лига, Шампионската лига и Купата. Резултатите щяха да бъдат различни.“

При пристигането си Лапорта обясни целта на визитата си: „Идвам да подкрепя испанския национален отбор срещу Франция, което е труден мач. Мисля, че сега е моментът да бъда тук и да окажа подкрепа. В националния отбор имаме много играчи на Барса, които със сигурност ще бъдат много щастливи. Съжалявам за Жул (Кунде), защото той е с Франция. От друга страна, имаме Гордън в Англия. Добре сме представени тук, но аз идвам, за да подкрепя испанския отбор.“

🇪🇸 Laporta llega a Dallas para apoyar a la selección española



😬 "Será un partido complicado"



💪 "Es un momento para estar y dar apoyo"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vw5eoXUQxF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 12, 2026

Лапорта коментира и състоянието на Ламин Ямал: „Виждам го в добра форма, разбира се. Давам пълната си подкрепа на всички играчи на Барса, които играят на Световното. Знам, че техният успех е и наш успех, и мисля, че Ламин прави страхотно Световно. Беше избран за играч на мача няколко пъти. Всички останали също се справят много добре. Играха и Педри, и Олмо, и Кубарси... Всички се представят много добре.“

Лапорта коментира и играта на Антъни Гордън, който се представи доста добре в мачовете с Мексико и Норвегия: „Много добре, виждам как пробива защитите. Онзи ден срещу Норвегия той асистира за едно от попаденията на Белингам, който вкара два много красиви гола, но пасът на Гордън беше много добър.“

Относно възможността Феран Торес да премине в Пари Сен Жермен, той заяви: „Чух нещо такова, но нямаме официална информация. Той е играч на Барса, един от 14-те ни футболисти тук. Феран също се справя много добре. Всеки път, когато влезе, създава опасност. Даде онзи пас на Мерино, който беше много добър. Имаме страхотни играчи на Световното и затова съм тук.“

Запитан за статута на Педри като резерва в националния отбор, той омаловажи ситуацията: „Е, резерва... това е по-скоро дозиране на силите, отколкото да е резерва. За мен той е титуляр и това винаги се забелязва. Във всички мачове, в които е играл, се е представил добре. Просто в националния отбор има много страхотни футболисти, които заслужават да играят. Но талантът на Педри е изключителен.“

Запитан за Лионел Меси, който вече е на полуфинал с Аржентина, той каза: „Световното на Меси е изключително. Осем гола, някои от които с голямо качество, и талантът му винаги надделява. Мисля, че други играчи също са важни в света на футбола, но годините им си личат, защото нямат таланта на Лео. Аржентина работи за Меси и имат късмета да разполагат с Лео, който винаги вкарва.“

⚠️‼️ Laporta confirma que solo habrá una oferta por Julián y es la que presentaron hace unas semanas.



La oferta tiene caducidad, y confirma de manera altiva y con cierta exigencia: “Que el ritmo lo marcan ellos, que no van a bailar la música de nadie”



Pues eso señores, que… — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) July 12, 2026

За Хулиан Алварес той коментира, че голът му срещу Швейцария е бил „страхотен“. А на въпрос дали ще го привлече, отговори: „Това ще се види.“

„Относно трансфера на Хулиан, очевидно няма да играем по свирката на никого, ние ще задаваме ритъма. Направихме оферта, която не е неограничена, и в подходящия момент ще кажем докога ще я поддържаме валидна. Офертата беше направена с желанието да привлечем играч, който се харесва на спортното ръководство и на треньора. Смятам, че той е страхотен футболист. Поддържаме офертата за значителна сума, но тя няма да е безкрайна“, настоя Лапорта.

„Говорих с Мигел Анхел Хил, Имаме много добри отношения с тях. В началото имаше объркване относно офертата, която направихме, изясних му го. Ние не сме оказвали повече натиск, просто му казах, че от момента, в който имат алтернатива, тази оферта е валидна и нещата останаха дотам, без да са се развили повече за момента", добави Лапорта.

Президентът на „блаугранас“ не пожела да разкрие подробности относно сумата по предложението за аржентинския нападател: „Няма да говоря повече по тази тема, защото вече казах всичко, което имах да казвам“.

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