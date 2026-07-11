Анте Аралица аут поне до ноември

Любослав Пенев няма да може да разчита на нападателя Анте Аралица поне до ноември, разбра „Тема Спорт“. 29-годишният хърватин не пътува с тима за лагера в Банско, тъй като още се възстановява от операция. През миналия сезон той бе преследван от контузии, като в края на 2025-а получи травма в областта на ахилеса и дори премина лечение в Букурещ. През пролетта Аралица се завърна на терена, но в края на март отново се контузи и бе аут до края на сезона. Хърватинът претърпя операция и ще бъде извън сметките на Любослав Пенев поне до ноември.

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Локомотив ще привлече нов нападател това лято. До момента столичните “железничари” се подсилиха с шестима нови – Марк-Емилио Папазов, Николас Пенев, Калоян Костов, Цветан Цветков, Димитър Костадинов и Мохамед Медфай. „В един клуб винаги се работи по селекцията, ние също не спираме, но не трябва да е на всяка цена. Има време до затварянето на трансферния прозорец. Стремим се да се подобряваме“, лаконичен бе Пенев по повод селекцията.

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