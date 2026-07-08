Локо (София) привлече халф от Шарлероа

Локомотив (София) официално обяви привличането на Мохамед Медфай. Тунизийският халф идва в столичния тим от белгийския Шарлероа.

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Ето какво пишат от Локо:

"Локомотив" привлече Мохамед Медфай!

Мохамед Медфай е шестото ново попълнение на "Локомотив" през това лято. Ръководството на клуба постигна договорка с белгийския "Шарлероа" за правата на атакуващия халф. Тунизиецът е на 25 години и е висок 189 сантиметра.

Всички в "Локомотив" пожелаваме на Мохамед Медфай много здраве, щастие и успехи с червето-черната фланелка!

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