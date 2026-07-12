Шарл Леклер обясни забележителната си трансформация на „Силвърстоун“

Шарл Леклер разкри, че „интуиция, смесена с усещане“ е в основата на промените в настройките, които са преобразили уикенда му на „Силвърстоун“ и са сложили край на дългото му чакане за победа във Формула 1.
Трудният спринтов уикенд можеше да се превърне в поредната разочароваща глава в кампанията на Леклер за 2026 г. Вместо това обаче пилотът от Монако го превърна в повратна точка.
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След като се класира на втора редица за съботния спринт и завърши на далечното пето място, на около 12.6 секунди зад победителя Андреа Кими Антонели, Леклер прегледал данните в петък вечер. Той идентифицирал няколко промени в настройките, които според него биха могли да отключат потенциала на болида SF-26 за основната квалификация и състезанието.
В събота следобед той вече беше на първа редица, заемайки втора позиция, само на 0.175 секунди зад Антонели. В неделя монегаскът поведе със страхотен старт и контролира състезанието, за да спечели първата си победа след Гран При на САЩ през 2024 г. и общо девета в кариерата си, макар и значително подпомогнат от късните проблеми с надеждността на Антонели.
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„Просто видях няколко неща в данните в петък вечер и си казах: „Добре, това може би са неща, които просто не пасват на моя стил на каране“, сподели Леклер, запитан как е възможно нещата да се променят толкова драстично между спринта и основното състезание.
„Променихме тези няколко неща между спринтовото състезание и квалификацията и беше много по-добре.“
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Мащабът на обрата не може да бъде подценен в контекста на сезона на Леклер. Преди да пристигне на „Силвърстоун“, 28-годишният пилот нямаше победа от Остин през октомври 2024 година – суша, обхващаща целия сезон 2025 и първите осем кръга от настоящата кампания.
Той изоставаше от съотборника си Люис Хамилтън с 46 точки в шампионата, като седемкратният световен шампион вече беше спечелил в Барселона и се бе утвърдил като основен претендент на Ферари за титлата. Състезанието в Канада беше особено болезнено. Леклер го описа като най-трудния уикенд в кариерата си, след като се класира осми и завърши далеч зад Хамилтън.
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Промените, направени между спринта и основната квалификация на „Силвърстоун“, обаче се оказаха трансформиращи и Леклер беше откровен за начина, по който ги е идентифицирал. По време на състезание монегаскът натрупа преднина от над 20 секунди – до голяма степен поради проблемите на Антонели – преди късна кола за сигурност, предизвикана от катастрофа на Макс Верстапен, да събере колоната. Той удържа победата с 0.427 секунди пред Джордж Ръсел, а Хамилтън завърши силния уикенд за Ферари на трето място.
Предстои да се види дали „Силвърстоун“ бележи истински и траен подем, или е просто еднократно съвпадение на възможностите на болида и пилота. Но за състезател, който месеци наред се бореше да отключи потенциала на SF-26, комбинацията от задълбочен анализ на данни и чист инстинкт се оказа катализатор за дългоочакваното завръщане на най-високото стъпало на подиума.
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„Да, бях много горд от работата, която свършихме, за да видим това, защото смятам, че този тип промяна не е толкова черно-бяла. Не просто гледаш данните и казваш: „Боже мой, добре, това е, което трябва да променим. Това е интуиция, смесена с усещане. След това го направихме и всъщност се оказа много успешна посока за мен. Бях много щастлив“, разясни Леклер.
Снимки: Gettyimages