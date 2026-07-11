Проблемите с надеждността на Мерцедес отварят вратата пред Ферари в битката за титлата

Според бившия пилот от Формула 1 Антъни Дейвидсън, нарастващите проблеми с надеждността на Мерцедес са предоставили на Ферари реален път към шампионата, предполагайки, че отборът от Маранело може да разчита на своята „бронирана“ машина.

Дейвидсън направи своя анализ на битката за титлата след деветия кръг от сезон 2026 – Гран При на Великобритания, където победител стана Шарл Леклер от Ферари. На подиума до монегаска се качиха Джордж Ръсел от Мерцедес и съотборникът му във Ферари Люис Хамилтън.

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Пилотът на Мерцедес и настоящ лидер в шампионата, Андреа Кими Антонели, изглеждаше готов да се бори с Леклер за победата на „Силвърстоун“. Състезанието му обаче беше провалено от разместен предпазител на предното ляво колело. Докато се бореше с повредения си болид, опитвайки се да го задържи на пистата, италианецът завърши на 15-о място след наказание за нарушаване на границите на трасето.

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В резултат на това Ръсел вече е само на 25 точки зад съотборника си в класирането. Хамилтън и Леклер следват на трета и четвърта позиция в шампионата, съответно на седем и 46 точки зад Ръсел.

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„Джордж Ръсел е на разстояние от една победа, на 25 точки - обясни Дейвидсън. - Проблемите с надеждността трябва да са повече от притеснение за Мерцедес.



„А Ферари като отбор сигурно си мислят: „Е, дори и да нямаме най-бързата кола, може би можем да разчитаме на това до края на сезона.“ Защото досега те са бронирани“, добави той.

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Въпреки че Мерцедес спечели седем от първите девет състезания този сезон, и Ръсел, и Антонели претърпяха отпадания. Ръсел се оттегли от надпреварата в Канада, докато водеше, заради проблем с батерията, а Антонели беше принуден да се откаже от второто място на Гран При на Барселона поради електрическа повреда и отказ на двигателя.

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Снимки: Gettyimages