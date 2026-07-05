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  3. Леклер: Много съм щастлив, но трудно щях да задържа Антонели

Леклер: Много съм щастлив, но трудно щях да задържа Антонели

  • 5 юли 2026 | 19:49
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Шарл Леклер записа първата си победа от 2024 година във Формула 1 на „Силвърстоун“ днес, но призна, че късметът му помогна днес заради повредата на Андреа Кими Антонели.

„Невероятно усещане – обясни Леклер след финала. – Може би финалът не беше такъв, за какъвто мечтаехме. Но победата след последните няколко уикенда е страхотна, работихме много усилено, за да си върна усета към колата. Вчера имахме надежда след представянето ни в спринта, днес трябваше да го потвърдим.

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„Много съм щастлив, защото си върнах доброто усещане за представянето на колата.

„С Кими щеше да е много оспорвано, но щеше да ми е много трудно да го задържа зад мен. Чух по радиото, че той има проблем и си казах, че не би трябвало да имам трудности до финала.

„Съжалявам за феновете, но бях щастлив, че нямаше рестарт и бях сигурен, че ще спечеля.“

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Снимки: Gettyimages

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