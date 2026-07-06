Леклер: Победата означава много, защото когато нещата станат трудни около мен има много негативизъм

Пилотът на Ферари Шарл Леклер успя да се отърси от негативния шум и да отпразнува първата си победа във Формула 1 от 2024 година насам на пистата "Силвърстоун" в неделя.

Той се затрудняваше да извлече максимума от болида си този сезон, докато съотборникът му и седемкратен световен шампион Люис Хамилтън се справяше по-добре. Хамилтън, който сега е на 41 години, триумфира в Испания миналия месец, за да сложи край на серията без победи на италианския отбор, която също датира от 2024-а, и да отговори на критиците, които миналата година, когато не успя да се качи на подиума, предполагаха, че британецът трябва да се оттегли.

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Тази година Леклер е подложен на критики, особено след като катастрофира два пъти на домашната писта по улиците в Монако. Той катастрофира и в Испания и тогава каза, че се чувства засрамен.

„Това означава много, защото когато нещата станат трудни, а това буквално е ситуацията, в която бях в последните няколко състезания, очевидно около мен има много негативизъм като цяло“, каза Леклер след деветата победа в кариерата му и първа след Гран При на САЩ в Остин през октомври 2024 година.

Той добави, че е „супер горд“ с екипа, който му е помогнал да си възвърне липсващото усещане за едно цяло с болида на бърза писта, където увереността е ключова. Неделя беше втората победа на "Ферари" в три състезания.

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Той каза, че се е опитал да „потисне шума около себе си“ колкото е възможно повече и се е опитал да не гледа мобилния си телефон, а да се съсредоточи върху това, което е важно.

„Нещата се казват и в този спорт се превръщаш от герой в нула, от нула в герой, за около два дни. Така че моята работа беше просто да се опитам да се абстрахирам, да не гледам нищо, да не слушам нищо. И знам, че не съм станал лош пилот за един ден. Просто беше въпрос на това да намеря това усещане с колата. Бях много силен през първата част на сезона, след което загубих малко увереност. Променихме доста неща с колата и ни отне малко повече време, отколкото исках, за да се върна на нивото, което исках“, заяви още пилотът, цитиран от агенция Ройтерс.

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Следва Гран При на Белгия с подобна на бързата писта "Силвърстоун", а Леклер отива там четвърти в шампионата и на 39 точки зад третия Хамилтън, който завърши трети в неделя.

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