Тото Волф очаква силна конкуренция от Ферари до края на сезон 2026

Шефът на Мерцедес Тото Волф очаква Ферари да продължи да оспорва доминацията на отбора му през кампанията във Формула 1 през 2026 г. след победата на Шарл Лeклер в Гран При на Великобритания.

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Сребърните стрели се справиха отлично с преминаването към новите правила, печелейки първите шест състезания. Ферари обаче успя да намали разликата със значителен пакет от подобрения, представен в Барселона. Именно там Люис Хамилтън записа първата си победа за Скудерията и въпреки че Мерцедес отново беше на върха в Австрия, през изминалия уикенд Ферари спечели втората си победа в рамките на три кръга.

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„Трябва да погледнем себе си“, заяви Волф на „Силвърстоун“, където неговият отбор се качи на подиума благодарение на второто място на Джордж Ръсел.



„Преди уикенда те казаха, че ще им липсва енергия на тази писта, но не беше така. Те бяха силен конкурент и това трябва да се очаква до края на сезона“, добави австриецът.

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Снимки: Gettyimages