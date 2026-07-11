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Чешко парти в Лондон

  • 11 юли 2026 | 07:47
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Чешко парти в Лондон

Днес Централният корт на Уимбълдън ще се превърне в сцена на исторически триумф за чешкия тенис. За първи път в историята на турнира две представителки на Чехия ще се изправят една срещу друга във финала при жените. Каролина Мухова и Линда Носкова ще спорят за титлата, продължавайки невероятната традиция на своята страна в Лондон, след успеха на Маркета Вондроушова през 2023 г. и Барбора Крейчикова през 2024 г.

За 29-годишната Каролина Мухова това е втори финал в Големия шлем след Ролан Гарос 2023. Деветата в световната ранглиста тенисистка прави най-добрия сезон в кариерата си, след като по-рано през годината спечели титлата в Доха и триумфира на трева в Бад Хомбург. Мухова влезе във финала след епична победа над седмата в света Кори Гоф с 6:2, 1:6, 7:6(10). В драматичния тайбрек на третия сет чехкинята показа невероятна психика, спасявайки мачбол, преди да затвори двубоя с агресивна игра на мрежата.

Статистиката на Мухова в полуфинала срещу Гоф подчертава нейната стабилност – тя реализира 3 аса и спечели 64% от точките на първи сервис. По пътя към финала чехкинята отстрани още сериозни имена като Наоми Осака и сънародничката си Барбора Крейчикова, натрупвайки серия от 10 поредни победи на тревна настилка.

От другата страна на мрежата застава 21-годишната Линда Носкова, която ще изиграе своя първи финал в Големия шлем. Носкова заема 12-то място в ранглистата и доказа, че е в отлична форма на трева, след като през юни спечели титлата в Берлин. В полуфинала тя бе безапелационна срещу Марта Костюк, побеждавайки я с 6:4, 6:4.

Младата чехкиня разчита на мощния си сервис и агресивни удари от основната линия. В мача срещу Костюк тя спечели 70% от точките на първия си сервис и не позволи на опонентката си да стигне до нито една възможност за пробив. Носкова е загубила само два сета в целия турнир до момента и се стреми да стане най-младата шампионка на Уимбълдън от времето на Петра Квитова през 2011 г.

Финалът обещава да бъде интригуващ сблъсък на различни стилове. Мухова е известна със своята вариативност, чести излизания на мрежата и използване на сечени удари, докато Носкова залага на чистата мощ и бързите точки.

Досега двете са се срещали само веднъж на професионалния тур – на Откритото първенство на САЩ през 2025 г., когато Мухова спечели в три сета (6:7, 6:4, 6:2). Макар опитът да е на страната на по-възрастната чехкиня, формата на Носкова и нейната увереност на трева я правят равностоен съперник в този исторически двубой.

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