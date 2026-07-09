Каролина Мухова стигна своя първи финал на Уимбълдън

Каролина Мухова продължава своето впечатляващо представяне през 2026 година, след като си осигури място в големия финал на Уимбълдън. В първия полуфинален сблъсък на Централния корт, чехкинята надделя над американската звезда Кори Гоф с 2:1 сета, в мач, който предложи високо качество на тениса и тактическо надиграване.

Това бе първата среща между двете състезателки на тревна настилка, като до момента Гоф водеше в преките двубои с 6-1 победи. Мухова обаче влезе в мача със самочувствието от победата си над американката в Щутгарт по-рано през годината и девет поредни спечелени мача.

В първия сет Мухова наложи своя ритъм, използвайки умело ниските слайсове и вариативния си сервис. Тя спечели 31 точки срещу 23 за своята съперница, като реализира два пробива от две възможности. Въпреки че първият ѝ сервис влизаше в едва 41% от случаите, тя успя да затвори частта в своя полза.

Кори Гоф, която търсеше своя първи финал в Лондон, отговори подобаващо във втория сет. Американката стабилизира играта си и се възползва от лек спад в концентрацията на Мухова, печелейки убедително точките (30 срещу 15) и изравнявайки резултата в сетовете.

Решителната трета част бе истински тест за нервите. Мухова показа невероятна устойчивост, като през целия мач успя да спаси цели 11 от 13-те точки за пробив, пред които бе изправена. В третия сет тя подобри значително началния си удар, вкарвайки 63% първи сервис и печелейки 72% от точките при неговото разиграване. С два аса в края на мача, чехкинята сложи край на спора след драматична битка за всяка точка (49 на 45 в полза на Мухова в третия сет).

Статистиката показва, че Мухова не допусна нито една двойна грешка в целия двубой, докато Гоф направи две. Общият брой спечелени точки бе изключително близък – 98 за Гоф срещу 95 за Мухова, което подчертава колко малки бяха разликите в полза на победителката в ключовите разигравания.

С този успех Каролина Мухова стана едва четвъртата представителка на Чехия и бивша Чехословакия в „Оупън ерата“, която е достигала поне до полуфинал на всеки един от четирите турнира от Големия шлем. Пътят ѝ до финала в Лондон премина през победи над Анастасия Захарова, Шуай Жанг, Мананчая Сауанкеу, Барбора Крейчикова и Наоми Осака.

На финала Мухова ще очаква победителката от другия полуфинал между Марта Костюк и Линда Носкова, като съществува реална възможност за изцяло чешки финал на Уимбълдън.

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Снимки: Imago