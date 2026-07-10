Джокович: Най-трудно е да приема, че един ден съм феноменален, а на следващия не приличам на себе си

Новак Джокович демонстрира добро настрорние, въпреки поражението от Яник Синер на полуфиналите на Уимбълдън. Сърбинът отстъпи с 4:6, 4:6, 4:6, а на пресконфернцията след двубоя призна превъзходството на водача в световната ранглиста.

На въпрос дали е можел да подходи по различен начин от тактическа гледна точка, Джокович отговори лаконично: „Не, не особено. Това си беше един хубав пердах постарому. Нямаше какво толкова да направя".

"Винаги съм сам и ако нещо не ми се получи, ако повърна сутринта и ми се завие свят, или ако се чувствам леко замаян, хората не го знаят. А това се случва много често", сподели Джокович.

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"Не се случва само на мен, случва се на всички. Хората очакват винаги да си най-добрият, а това е невъзможно. Възможно е винаги да правиш всичко по силите си, за да си готов при дадени обстоятелства. Но тези обстоятелства, особено сега през последните няколко години, се променят често за мен. И всеки ден носи ново предизвикателство, с което трябва да се справя. За мен това е най-трудната реалност за приемане", каза 39-годишният сърбин.

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"Най-трудното за мен е да приема, че един ден съм феноменален на тренировка и на мач, а на следващия се чувствам сякаш не съм себе си. Все едно съм съвсем различен човек... Но така се случват нещата биологично", добави Джокович.

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Снимки: Gettyimages