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Джокович: Най-трудно е да приема, че един ден съм феноменален, а на следващия не приличам на себе си

  • 10 юли 2026 | 22:31
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Джокович: Най-трудно е да приема, че един ден съм феноменален, а на следващия не приличам на себе си

Новак Джокович демонстрира добро настрорние, въпреки поражението от Яник Синер на полуфиналите на Уимбълдън. Сърбинът отстъпи с 4:6, 4:6, 4:6, а на пресконфернцията след двубоя призна превъзходството на водача в световната ранглиста.

На въпрос дали е можел да подходи по различен начин от тактическа гледна точка, Джокович отговори лаконично: „Не, не особено. Това си беше един хубав пердах постарому. Нямаше какво толкова да направя".

"Винаги съм сам и ако нещо не ми се получи, ако повърна сутринта и ми се завие свят, или ако се чувствам леко замаян, хората не го знаят. А това се случва много често", сподели Джокович.

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

"Не се случва само на мен, случва се на всички. Хората очакват винаги да си най-добрият, а това е невъзможно. Възможно е винаги да правиш всичко по силите си, за да си готов при дадени обстоятелства. Но тези обстоятелства, особено сега през последните няколко години, се променят често за мен. И всеки ден носи ново предизвикателство, с което трябва да се справя. За мен това е най-трудната реалност за приемане", каза 39-годишният сърбин.

Синер: Сервисът много ми помогна
Синер: Сервисът много ми помогна

"Най-трудното за мен е да приема, че един ден съм феноменален на тренировка и на мач, а на следващия се чувствам сякаш не съм себе си. Все едно съм съвсем различен човек... Но така се случват нещата биологично", добави Джокович.

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Снимки: Gettyimages

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