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Изцяло чешки финал на Уимбълдън

  • 9 юли 2026 | 20:49
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Изцяло чешки финал на Уимбълдън

Линда Носкова получи специално разрешение да проведе тренировъчна сесия на централния корт преди полуфинала си срещу Марта Костюк. Това не само щеше да бъде първото ѝ участие сред последните четири на „Уимбълдън“, но и щеше да се състои на най-голямата сцена в тениса — място, на което тя никога преди не беше играла официален мач.

Заедно с нея тренираше и сънародничката ѝ Каролина Мухова, която получи същото специално разрешение по същата причина — преди своя дебютен полуфинал на „Уимбълдън“ срещу Коко Гоф.

По-малко от седем часа по-късно неточен удар на Костюк оформи изцяло чешки финал.

Само ден по-рано украинката беше отбелязала дебюта си на Централния корт с публикация в Instagram след категоричната си четвъртфинална победа над Жасмин Паолини:

„Здравей, Централен корт. Какъв начин да се запознаем.“

Но втората среща на Костюк с легендарната арена се оказа крайно разочароваща. Мачът ѝ срещу Носкова обещаваше да бъде равностоен и решен от малки детайли — и точно така се получи.

И двата оспорвани сета в крайна сметка отидоха в полза на поставената под номер 9, но едва в заключителните им моменти. Носкова спечели с 6:4, 6:4 за по-малко от 100 минути.

Носкова стана най-младата финалистка при жените от Джини Бушар през 2014 г. насам, а за трети път в последните четири години трофеят Винъс Роузуотър ще бъде вдигнат от чешка тенисистка. Маркета Вондроушова спечели през 2023-та, а на следващата година същото стори Барбора Крейчикова, докато през 2025-а триумфира полякинята Ига Швьонтек. Иначе през въпросната 2014-та титлата отиде при Петра Квитова (както и през 2011-та), така че сега със сигурност чешките шампионки ще бъдат четири през новия век. В Откритата ера, естествено, на Уимбълдън е триумфирала и легендата Яна Новотна през 1998 година.

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Снимки: Imago

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