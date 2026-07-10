Зверев: Фери е различен тенисист, трябваше да се адаптирам

Александър Зверев даде оценка на представянето си в полуфиналния мач на „Уимбълдън“, в който победи британеца Артър Фери (114-ти в ранглистата) със 7:6(0), 6:2, 6:4.

„В днешния мач имаше от всичко по малко. Първият сет не беше най-добрият, но вторият и третият бяха добри. Артър беше съвсем различен съперник в сравнение с тези, срещу които играх в четвъртия кръг и на четвъртфиналите – тенисисти със силен сервис и мощна игра, така че трябваше да се адаптирам", коментира Зверев.

Александър Зверев е на първия си финал на Уимбълдън

"Когато намерих своя ритъм, чувствах топката много добре. На финал съм на „Уимбълдън“, а това означава, че трябва да продължа да показвам добър тенис“, каза още Зверев на пресконференцията след мача.

Във финала шампионът от "Ролан Гарос" ще се изправи срещу носителя на трофея в Лондон от миналата година Яник Синер.

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Снимки: Gettyimages