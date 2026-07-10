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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
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  3. Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите в Хага

Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите в Хага

  • 10 юли 2026 | 21:22
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Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите в Хага

Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, надигра втората поставена представителка на домакините Аранча Рус, бивша номер 41 в света, с 1:6, 6:3, 6:1 за точно два часа на корта.

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Хага
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Хага

Каратанчева загуби първия сет, но в следващите две части тя доминираше изцяло. Във втория сет тя направи три пробива и взе четири поредни гейма в края за 6:3, с което изравни резултата. В решителния трети сет българката беше още по-убедителна, даде само един гейм на съперничката си и без проблеми спечели мача.

За място на финала утре Каратанчева ще играе срещу хърватката Леа Бошкович.

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