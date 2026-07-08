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Линда Носкова с исторически първи полуфинал на Уимбълдън

  • 8 юли 2026 | 17:39
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Линда Носкова с исторически първи полуфинал на Уимбълдън

Две години след пробивното си достигане до четвъртфиналите на Australian Open, Линда Носкова се класира за първия си полуфинал в турнир от Големия шлем. В сряда тя победи поставената под номер 25 Елизе Мертенс с 6:3, 7:5 за 1 час и 50 минути и достигна до последните четири на „Уимбълдън“.

21-годишната Носкова е най-младата тенисистка, която достига първия си полуфинал в турнир от Големия шлем именно на „Уимбълдън“, откакто нейната сънародничка Петра Квитова го направи през 2010 г.

Чехкинята демонстрира изключителна увереност в собственото си подаване през целия двубой. Тя реализира 7 аса и спечели впечатляващите 78% от точките при вкаран първи сервис (36 от 46). Носкова бе изключително прецизна и при възможностите си за пробив, като реализира две от шансовете си, докато в същото време отрази единствената точка за пробив, пред която бе изправена.

От другата страна, Елизе Мертенс се бореше до последно, спасявайки 9 от 11-те възможности за пробив на своята съперничка. Въпреки че реализира 4 аса, белгийката не успя да намери отговор на мощната игра от основната линия на Носкова, като спечели едва 57% от точките на своя сервис.

„Чувствата са невероятни, както никога досега“, каза Носкова в интервюто си на корта. „Затова играя тенис — за тези мачове, за тези големи сцени и големи кортове. Наистина е специално усещане. Бях малко нервна преди мача, няма да лъжа. Обикновено, когато нещо е наистина, наистина важно за мен и си поставям малко напрежение, тогава играя най-добре. Когато се чувствам леко нервна, това означава, че много ми пука. Така че наистина се наслаждавах на този мач.“

По пътя си към полуфинала чехкинята отстрани сериозни съпернички като Мадисън Кийс и Сорана Кърстя, затвърждавайки отличната си форма на трева през този сезон.

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Снимки: Imago

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