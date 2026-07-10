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Синер: Сервисът много ми помогна

  • 10 юли 2026 | 21:49
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Синер: Сервисът много ми помогна

Световният номер едно в тениса и четирикратен шампион от "Големия шлем" Яник Синер коментира победата си над Новак Джокович в полуфиналите на Уимбълдън. Италианският тенисист надделя с 6:4, 6:4, 6:4.

„Преди всичко, благодаря на всички, че дойдохте днес. Атмосферата беше невероятна от първия ден на турнира. За мен означава много да имам възможността да играя още един финал тук. Това е най-специалният турнир, който имаме. Той значи изключително много за мен“, заяви Синер.

„Разбира се, Новак… Това, което той продължава да показва, е истинско вдъхновение не само за вас, феновете, но и за новото поколение играчи. Това, което той все още прави, е просто невероятно. Впечатляващо е“, добави италианецът.

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

„Мачовете ни с него винаги са много тежки. Последния път той ме победи в полуфинала на Откритото първенство на Австралия. Опитах се да направя няколко промени в играта си, въпреки че на трева това е много трудно. Той имаше невероятно тежък мач срещу Феликс, който мисля, че ще помним дълго на този корт. Днес се постарах да действам максимално агресивно и сервирах много добре – това ми помогна изключително много", обясни Синер.

"Според мен, Новак е най-добрият посрещач в нашия спорт, затова се опитах да разнообразя играта си. Много съм доволен от начина, по който играх днес“, сподели още Синер в интервюто си на корта след мача.

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Снимки: Gettyimages

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