Мухова спря Осака по пътя към полуфиналите на "Уимбълдън"

Мечтата на Наоми Осака за титла на "Уимбълдън" 2026 приключи в четвъртфиналната фаза. Японската звезда, която за първи път в кариерата си достигна до тази фаза на "Ол Инглънд Клъб“, отстъпи пред десетата поставена Каролина Мухова с 0:2 сета. Чехкинята демонстрира изключително хладнокръвие и тактическа дисциплина, за да си осигури място в следващия етап на турнира.

Статистиката от двубоя подчертава превъзходството на Мухова в най-важните моменти. Чехкинята беше почти безпогрешна при своя първи сервис, печелейки впечатляващите 80% от точките (36 от 45). За сравнение, Осака успя да реализира 63% от точките при вкаран първи начален удар. Мухова беше по-ефективна и при възможностите за пробив, като реализира три от четирите си шанса, докато Осака успя да пробие съперничката си два пъти от три опита.

Въпреки поражението, Осака не изневери на агресивния си стил и записа 9 аса срещу 7 за Мухова. Четири двойни грешки и спад в ефективността при ретур във втория сет (едва 13% спечелени точки на първи сервис на съперничката) обаче натежаха в полза на чешката тенисистка. Общият брой точки в мача също бе в полза на Мухова – 84 срещу 69 за японката.

Макар и разочарована от отпадането, Наоми Осака може да гледа с гордост на представянето си в Лондон. Преди четвъртфинала тя поднесе най-голямата сензация в турнира, отстранявайки световната номер 1 Арина Сабаленка в два сета (6-2, 7-6). Този успех, съчетан с достигането до първия ѝ финал на трева в Бад Хомбург по-рано през месеца, потвърждава, че 14-ата в света вече е намерила верния път към успеха и на тази специфична настилка.

За Каролина Мухова победата е поредно доказателство за нейната класа на големите форуми. Тя продължава напред, демонстрирайки тенис, който я превръща в една от основните претендентки за трофея през тази година.

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Снимки: Imago