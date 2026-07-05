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Пегула и Мухова се класираха за четвъртфиналите на "Уимбълдън"

  • 5 юли 2026 | 18:50
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Пегула и Мухова се класираха за четвъртфиналите на "Уимбълдън"

Американката Джесика Пегула, която е четвърта в световната ранглиста на WТА, спечели двубоя със сънародничката си Ива Йович и се класира за четвъртфиналите на турнира от Големия шлем "Уимбълдън". Пегула спечели в три сета - 4:6, 6:3, 6:1. В първия сет тя имаше сериозни проблеми със сервиса си и загуби първата част от 18-годишната Йович, която за първи път достига до това ниво на турнира в Лондон. Ива Йович прави най-успешната си година, като на Откритото първенство на Австралия през януари стигна до четвъртфиналите.

32-годишната Пегула, която е финалистка на Откритото първенство на САЩ през 2024, повтори най-доброто си постижение на "Уимбълдън", като преди три години също попадна в Топ 8. На четвъртфиналите тя ще срещне победителката от двубоя между Белинда Бенчич от Швейцария и американката Коко Гоф.

Чехкинята Каролина Мухова също се класира за четвъртфиналите на "Уимбълдън" след успех над сънародничката си Барбора Крейчикова със 7:5, 5:7, 6:3 за два часа и 45 минути на корта. В първия сет Мухова поведе с 6:5 и направи пробив в 12-ия гейм, за да избегне тайбрек. Тя поведе с 5:2 след пробив и във втората част и бе много близо до чиста победа в два сета. Крейчикова обаче спечели 5 поредни гейма, като направи два пробива и изравни резултата. В решаващия сет само един пробив бе достатъчен на Мухова за крайния успех с 6:3. Поставената под номер 10 в схемата на турнира направи 9 аса срещу 4 за сънародничката си. Мухова бе по-агресивна, като успя да постигне и 50 печеливши удара срещу 24 за Крейчикова.

Каролина Мухова чака на четвъртфиналите победителката от срещата между световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус и японката Наоми Осака.

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Снимки: Gettyimages

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