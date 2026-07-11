България излиза срещу Франция в битка за оцеляване в Лигата на нациите

Волейболистките от националния отбор на България ще излязат днес в може би най-важния си мач за годината. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим ще играе срещу Франция в третата си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на основната фаза в Лигата на нациите.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

Двубоят е тази вечер от 17,30 часа българско време в зала "Белградска Арена" в сръбската столица и ще бъде даван на живо по Max One.

Марчело Абонданца: Трябва да се борим за всяка точка срещу Франция и просто не може да загубим

Мачът се явява директна битка за оцеляване в Лигата, след като двата тима са на последните две места в общото временно класиране. Българските "лъвици" са на последната 18-а позиция с 2 победи, 8 загуби и 5 точки. Французойките пък са предпоследни 17-и също с 2 победи и 8 загуби, но с 6 точки.

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До момента на турнира в Белград България допусна две загуби - 0:3 срещу домакините от Сърбия и с 1:3 от Чехия снощи.

Франция с важна победа след страхотен обрат срещу Сърбия в Белград

От друга страна Франция стартира с 0:3 от Нидерландия, но след това направи страхотен обрат и надделя над сръбската "репрезентация" с 3:2 гейма.

Снимки: volleyballworld.com

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