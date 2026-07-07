Кой беше предвидил Носкова

Поздравления за всеки, който е предвидил, че Линда Носкова ще бъде най-високо поставената тенисистка, останала в долната половина на женските четвъртфинали. Носкова е едно от по-новите имена в топ 10 на WTA Tour, но поставената под номер 9 следва голямата традиция на чешко превъзходство на трева. След две трудно извоювани победи на турнира в Берлин, където спечели титлите на сингъл и на двойки преди „Уимбълдън“, тя достигна до втория си четвъртфинал в турнир от Големия шлем — и първи в All England Club.

Тя спечели битката между мощните нападателни тенисистки, побеждавайки 31-годишната американка и поставена под номер 26 Мадисън Кийс с 6:4, 7:6(2). Така Носкова си осигури четвъртфинал срещу поставената под номер 25 белгийка Елизе Мертенс. По-рано в турнира Мертенс поднесе изненада, като отстрани Елена Рибакина — поставената под номер 2 състезателка, която представлява Казахстан. Носкова сервираше по-добре от Кийс почти през целия мач и, както може да се очаква от тенисистка, която все още участва и в схемата на двойки тук, показа повече разнообразие срещу шампионката от Australian Open 2025 благодарение на уменията си на мрежата.

„Тя има по малко от всичко, което я прави наистина опасна, особено на тази настилка“, каза Кийс на пресконференцията си. Носкова съчетава агресивната си игра с откровено и определено хладнокръвно поведение извън корта, подпомогнато от аксесоар, който не се вижда често сред тенисистките и със сигурност не на „Уимбълдън“ — пиърсинг на септума, който започнала да носи през януари, но свалила за сезона на клей от страх какво може да се случи с целия прах.

„Имам чувството, че ми носи късмет“, каза Носкова с усмивка на пресконференцията си. „Не ми пречи. Готино е. Харесва ми извън корта. Защо не?“

Носкова е само на 21 години, но след като проби в топ 40 през 2023 г., звучи повече като опитна ветеранка, когато говори за кариерата си. Когато по-рано тази седмица в All England Club беше попитана за влизането си в топ 10, тя едва успя да се въздържи да не реагира с безразлично свиване на рамене спрямо постижението си. Каза, че някой е трябвало да ѝ съобщи, че изобщо го е направила, защото се старае да не гледа ранглистата и не пита екипа си къде се намира.

„Това никога не е имало особено значение за мен“, каза тя. „Но докато се изкачваш в ранглистата, е очевидно, че виждаш позицията си — къде си, къде можеш да бъдеш или къде си можел да бъдеш. Имам чувството, че всички тези мисли понякога са малко досадни, особено когато сам си ги задаваш. Затова наистина се опитвам да не мисля за това, да не броя точките и дори да не се фокусирам върху нищо друго освен върху това къде си в момента — къде съм аз в момента.“

Тази нагласа ѝ донесе две титли на сингъл тази година — прогрес след трите загубени финала през 2025 г. — както и известна вяра, че може да спечели „Уимбълдън“. Точно както всички останали.

„Имам чувството, че всеки може да победи всеки“, каза Носкова с усмивка. „Турнирът е много отворен. Това е Голям шлем. Всеки иска да постигне най-добрия резултат в кариерата си. Всеки иска да го спечели. Конкуренцията е много сериозна. Не мога просто да спечеля няколко мача и да бъда най-уверената в съблекалнята.“

Коментар на Ейва Уолъс за The Athletic

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Снимки: Imago