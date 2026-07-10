Канцлерът Фридрих Мерц ще пристигне в Лондон, за да подкрепя Зверев

Германският канцлер Фридрих Мерц ще пътува до Лондон за финала на "Уимбълдън" в неделя, заяви тенис звездата Александър Зверев след победата си в три сета на полуфиналите срещу представителя на домакините Артър Фери.

Мерц е обявил, че ще отиде със съпругата си, каза още 29-годишният Зверев.

Шампионът от Откритото първенство на Франция през настоящия сезон е първият германски тенисист в мача за титлата на най-престижния турнир на трева след Борис Бекер през 1995 година. Последният до момента германски шампион на сингъл при мъжете в Лондон е Михаел Щих от 1991 година.

Роденият в Хамбург Зверев отпразнува първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос" по-рано през лятото. След триумфа си в Париж миналия месец Зверев каза, че е получил обаждане от Фридрих Мерц.

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Снимки: Imago