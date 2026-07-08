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Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

  • 8 юли 2026 | 09:00
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Младата звезда на Швейцария Йохан Манзамби вероятно ще пропусне четвъртфиналите на Световното първенство срещу действащия шампион Аржентина в ранните часове на неделя.

„Все още имахме надежди до тази сутрин. Но не мисля, че можеш да се възстановиш от такава контузия за толкова кратко време“, каза селекционерът Мурат Якин след победата с 4:3 след дузпи срещу Колумбия на осминафиналите.

Манзамби пропусна двубоя срещу Колумбия, след като беше принуден да прекъсне тренировката ден преди мача. Треньорът добави, че не е сигурен дали 20-годишният играч ще бъде на разположение за евентуален полуфинал. „За щастие, той не изпитва болка. Да видим какво ще се случи през следващите ден-два“, коментира Якин.

Именно халфът на Фрайбург е най-резултатният играч на Швейцария в турнира с три гола и две асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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