Младата звезда на Швейцария е под въпрос и за сблъсъка с Аржентина

Младата звезда на Швейцария Йохан Манзамби вероятно ще пропусне четвъртфиналите на Световното първенство срещу действащия шампион Аржентина в ранните часове на неделя.

„Все още имахме надежди до тази сутрин. Но не мисля, че можеш да се възстановиш от такава контузия за толкова кратко време“, каза селекционерът Мурат Якин след победата с 4:3 след дузпи срещу Колумбия на осминафиналите.

🤕🇨🇭 Manzambi appears to be heavily strapped on his left knee but again, walking freely/unaided.



It's still a concern before a potential big move in his career and a shame for the lad that his WC is probably over....but on a positive note, that doesn't look too serious.#NUFC pic.twitter.com/cYmLUHV9gx — 𝗧𝗼𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗸𝗲𝗼𝘃𝗲𝗿 #𝗡𝗨𝗙𝗖 (@ToonTakeover_) July 7, 2026

Манзамби пропусна двубоя срещу Колумбия, след като беше принуден да прекъсне тренировката ден преди мача. Треньорът добави, че не е сигурен дали 20-годишният играч ще бъде на разположение за евентуален полуфинал. „За щастие, той не изпитва болка. Да видим какво ще се случи през следващите ден-два“, коментира Якин.

Именно халфът на Фрайбург е най-резултатният играч на Швейцария в турнира с три гола и две асистенции.

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Снимки: Gettyimages