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Швейцария ще бъде без своята сензация в мача срещу Колумбия

  • 7 юли 2026 | 15:07
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Селекционерът на Швейцария Мурат Якин със сигурност няма да може да разчита на халфа Йохан Манзамби за тазвечерния сблъсък с Колумбия от 1/8-финалите на Мондиал 2026, съобщават колегите от “Блик”.

Якин притеснен за състоянието на Манзамби и още двама швейцарски национали
Якин притеснен за състоянието на Манзамби и още двама швейцарски национали

Причината е контузия в коляното, която 20-годишният играч е получил в последната тренировка на тима. Именно Манзамби беше откритието на турнира за швейцарците. В мачовете с Катар (1:1) и Босна и Херцеговина той се включи от пейката, но въпреки това със своите две попадения вдъхнови отбора за победата с 4:1 над балканците. След това младият талант стартира като титуляр и беше с основна роля за успеха с 2:1 над Канада, отчитайки се с гол и асистенция. В 1/16-финала срещу Алжир (2:0) футболистът на Фрайбург отново стартира от първата минута и допринесе с асистенция.

Според “Блик” фаворит за негов заместник е Фабиан Рийдер, но е възможно и изненадващо включване на Ардон Яшари, който има само една изиграна минута на Световното първенство. Също така изданието припомня, че други четирима играчи на Швейцария са под въпрос за днешния двубой. Става въпрос за бранителя Люка Джакез, полузащитниците Мишел Ебишер и Джибрил Соу и крилото Рубен Варгас.

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Снимки: Gettyimages

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