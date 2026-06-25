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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Шотландия - Бразилия
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  3. Фурорът на Манзамби на Световното продължи с исторически гол и асистенция

Фурорът на Манзамби на Световното продължи с исторически гол и асистенция

  • 25 юни 2026 | 00:05
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Младата звезда на Швейцария Йохан Манзамби продължи фуфора си на Световното първенство 2026. Той отново се представи впечатляващо по време на решителния мач срещу Канада (2:1) от груповата фаза. Халфът на германския Фрайбург се разписа и направи асистенция в срещата, с което на 20 години и 253 дни стана най-младият футболист с подобно постижение в един мач на Мондиал от 12 години насам. За последно това направи нидерландският ас Мемфис Депай, който на Световното първенство през 2014 г. в Бразилия взриви трибуните с гол и асистенция срещу Австралия, бидейки тогава едва на 20 години и 125 дни.

Освен това швейцарското чудо се превърна в едва третия футболист под 21 години през този век, който записва 4 или повече голови участия (3 гола и 1 асистенция) на едно световно първенство. Преди него това са постигали единствено Килиан Мбапе през 2018 г. (4 голови участия) и Томас Мюлер през 2010 г. (8 голови участия).

С новото си попадение швейцарското чудо официално окупира първото място за най-резултатен играч под 21 години на Световното първенство през 2026 г. Манзамби вече има 3 гола на сметката си в груповата фаза, изпреварвайки в тази престижна класация суперзвездата на Испания и Барселона Ламин Ямал. Феноменалното му представяне на най-голямата футболна сцена веднага привлече погледите на английските грандове Челси и Манчестър Юнайтед, които вече затягат обръча около младия полузащитник.

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Снимки: Gettyimages

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