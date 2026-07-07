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Якин притеснен за състоянието на Манзамби и още двама швейцарски национали

  • 7 юли 2026 | 11:04
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Селекционерът на Швейцария Мурат Якин изрази безпокойство относно физическата форма на трима ключови футболисти преди осминафиналния сблъсък с Колумбия на Световното първенство през 2026 г. Мачът е тази вечер от 23:00 часа българско време във Ванкувър.

Нападателите Йохан Манзамби и Рубен Варгас, както и халфът Джибрил Соу, са прекратили преждевременно последната тренировка на тима. Това породи сериозни съмнения, че те може да не са напълно възстановени за решителния двубой срещу южноамериканския съперник.

„Притеснително е, че се наложи да напуснат заниманието по-рано, защото евентуалната им липса ще бъде голяма загуба за нас. Ако някой от тях не е в състояние да играе срещу Колумбия, това ще се превърне в сериозен проблем“, заяви Якин.

„Ще изчакаме до началото на мача, за да видим какво е състоянието им. Те преминаха през интензивни процедури за възстановяване. Във футбола обаче всичко се случва. Трябва да сме подготвени за всякакви варианти до последния момент“, добави той.

Йохан Манзамби е водеща фигура за „кръстоносците“ до момента на турнира, като в четирите изиграни мача е допринесъл с три гола и две асистенции.

„Йохан е изключително ценен и важен играч за отбора. Той показва израстване с всеки следващ мач. Той е футболист, когото всеки иска да гледа... може да играе на различни позиции. Притежава страхотни качества и потенциал. Щастливи сме, че е част от нашия състав и се надяваме да е на разположение за мача в сряда. Ще направим всичко по силите си, за да го възстановим“, коментира Якин.

Швейцария ще се опита да достигне до четвъртфинал на световно първенство за първи път от далечната 1954 г., когато страната е домакин на надпреварата.

„Развълнуван съм, но не само аз. Вярвам, че всички момчета изпитват същото и очакват с нетърпение мача, както и нашите привърженици. Предстои ни огромен двубой, който ще бъде решен от големите играчи. Очаквам срещата да бъде много открита. Ако наложим нашия стил, можем да поставим съперника под сериозно напрежение, но ще видим какво ще се случи на терена“, завърши швейцарският селекционер.

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