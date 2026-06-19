Манзамби с постижение за историята

Младият нападател на Швейцария Йохан Манзамби, се превърна в абсолютен национален герой за страната си на Световното първенство. Той влезе като резерва в 71-вата минута и само за броени минути на терена преобърна мача срещу Босна и Херцеговина, отбелязвайки два страхотни гола (в 74-тата и 90-ата минута) за разгромната победа с 4:1.

Със своите 20 години и 247 дни, Манзамби официално пренаписа футболната история на страната си и стана най-младият швейцарски играч в историята, който бележи два пъти в един двубой на Световно първенство. Освен това, той е едва третият най-млад голмайстор за родината си на мондиали изобщо.

At 20 years and 247 days old, Johan Manzambi is the youngest ever player to score twice for Switzerland in a World Cup game. ⚽️⚽️ https://t.co/e0isbTOsgZ — Squawka (@Squawka) June 18, 2026

"Това е като сън. Да мога да играя на Световното първенство, да вкарам два гола и да съм играч на мача - напълно сигурен съм, че няма да спя. Просто исках да спечелим, това е Световно първенство. Трябва да дадем всичко от себе си, както го направихме срещу Катар. Знаехме че в онзи мач не бяхме толкова добри, просто искахме да се представим по-добре и днес го направихме", заяви Манзамби.

"Когато се появя, искам да направя разликата. Когато играя, винаги давам най-доброто от себе си. Знаем, че винаги сме заедно. В последния мач феновете може би не бяха много доволни от нас, но днес могат да се радват", допълни младокът.

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Снимки: Gettyimages