Нюкасъл договори откритието на Швейцария от Мондиал 2026

Силните изяви на халфа Йохан Манзамби на Мондиал 2026 с екипа на Швейцария му осигуриха трансфер от Фрайбург в Нюкасъл, съобщават редица източници в Англия и Германия.

Трансферната сума по сделката е в размер на 60 млн. евро плюс бонуси. Договорът на 20-талант ще бъде до лятото на 2031-ва при заплата от 4,8 млн. евро на сезон. Именно Манзамби се превърна в открието на Швейцария по време на Мондиал 2026 със своите три гола и две асистенции в четири мача от турнира. Той обаче пропусна осминафинала с Колумбия поради контузия, като най-вероятно ще отсъства и за четвъртфиналния сблъсък с Аржентина. Що се отнася до представянето му на клубно ниво, младият играч записа 58 двубоя с 9 гола и 11 асистенции в двата си сезона в първия състав на Фрайбург, с който игра финал в Лига Европа.

🚨⚫️⚪️ Manzambi to Newcastle — Here We Go?



Newcastle United have reached a full agreement to sign Swiss midfielder Johan Manzambi (2005). 💎🇨🇭



💰 The deal is worth €60 million.



✍️ The 20-year-old is set to sign a long-term contract with the Magpies.



📡 @Plettigoal



⸻… pic.twitter.com/SnKGFXd0UZ — Pitch Wire (@wire_pitch) July 9, 2026

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