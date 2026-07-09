Нюкасъл договори откритието на Швейцария от Мондиал 2026

Силните изяви на халфа Йохан Манзамби на Мондиал 2026 с екипа на Швейцария му осигуриха трансфер от Фрайбург в Нюкасъл, съобщават редица източници в Англия и Германия.
Трансферната сума по сделката е в размер на 60 млн. евро плюс бонуси. Договорът на 20-талант ще бъде до лятото на 2031-ва при заплата от 4,8 млн. евро на сезон. Именно Манзамби се превърна в открието на Швейцария по време на Мондиал 2026 със своите три гола и две асистенции в четири мача от турнира. Той обаче пропусна осминафинала с Колумбия поради контузия, като най-вероятно ще отсъства и за четвъртфиналния сблъсък с Аржентина. Що се отнася до представянето му на клубно ниво, младият играч записа 58 двубоя с 9 гола и 11 асистенции в двата си сезона в първия състав на Фрайбург, с който игра финал в Лига Европа.