В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

Африкански медии вкараха Левски в трансферна сага с ас на Ботев (Пловдив). Според „9ja Sports Arena“ от „Герена“ са се хвърлили на нападателя Самуел Калу. Нигериецът е сред най-добрите играчи на „канарчетата“, като преди това е защитавал цветовете на Бордо във френската Лига 1, Уотфорд във Висшата лига и Чемпъншип и Лозана в елита на Швейцария.

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Както е известно, „сините“ предизвикаха трус на „Колежа“, след като през зимата се възползваха от откупната клауза на Армстронг Око-Флекс. От „Колежа“ не искаха да приемат това и обявиха, че ще дадат Левски на ФИФА.

Освен това, интерес към Калу имало и от страна на швейцарски тимове, твърдят още африканските медии.

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