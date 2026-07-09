Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

  • 9 юли 2026 | 09:15
  • 2216
  • 0

Африкански медии вкараха Левски в трансферна сага с ас на Ботев (Пловдив). Според „9ja Sports Arena“ от „Герена“ са се хвърлили на нападателя Самуел Калу. Нигериецът е сред най-добрите играчи на „канарчетата“, като преди това е защитавал цветовете на Бордо във френската Лига 1, Уотфорд във Висшата лига и Чемпъншип и Лозана в елита на Швейцария.

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац
Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Както е известно, „сините“ предизвикаха трус на „Колежа“, след като през зимата се възползваха от откупната клауза на Армстронг Око-Флекс. От „Колежа“ не искаха да приемат това и обявиха, че ще дадат Левски на ФИФА.

Освен това, интерес към Калу имало и от страна на швейцарски тимове, твърдят още африканските медии.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Добри новини за Левски

Добри новини за Левски

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 985
  • 0
ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 13394
  • 50
Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

Феновете на Борац са счупили рекорда си по посещаемост на мача с Левски

  • 9 юли 2026 | 02:53
  • 4674
  • 4
Локо (Пловдив) удари Рилски спортист в контрола

Локо (Пловдив) удари Рилски спортист в контрола

  • 9 юли 2026 | 01:16
  • 1157
  • 0
Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

Шампионът на Румъния е по-близо до мач с Левски

  • 8 юли 2026 | 21:53
  • 19740
  • 15
Синът на Тодор Батков се оплака от полицията в Баня Лука - псуваха и посягаха

Синът на Тодор Батков се оплака от полицията в Баня Лука - псуваха и посягаха

  • 8 юли 2026 | 21:12
  • 8367
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 13394
  • 50
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 2250
  • 3
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 4024
  • 0
Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

Левски обяви кога пуска билетите за реванша с Борац

  • 8 юли 2026 | 17:09
  • 22002
  • 181
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

  • 8 юли 2026 | 22:32
  • 21900
  • 40
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 4910
  • 1