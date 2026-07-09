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Ботев (Пловдив) преподписа с нападател, свързван с Левски

  • 9 юли 2026 | 11:35
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Ботев (Пловдив) обяви, че е подписал нов договор с нападателя Самуел Калу. “Канарчетата” ще задържат своя футболист до 2029 година и признаха, че интерес към него е имало от редица отбори, но в крайна сметка той е предпочел да остане в Пловдив.

В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)
В Африка: Левски иска нападател на Ботев (Пловдив)

В Африка писаха, че от Левски са следели нападателя, но до такъв трансфер едва ли ще се стигне след новия договор на Калу с Ботев.

Ето какво пишат пловдивчани:

Ботев Пловдив успя да задържи един от най-класните си футболисти. Самуел Калу парафира нов контракт с “канарчетата” с продължителност до 2029 година.

Още от първите си минути с “жълто-черната” фланелка Калу демонстрира високата си класа. До момента атакуващият футболист е изиграл 26 мача с екипа на пловдивчани.

В богатата си кариера 28-годишният футболист е играл още за отборите на Бордо, Гент, Уотфорд, Тренчин и Лозана. Има 17 мача и 2 гола за националния отбор на Нигерия, където играе редом с Виктор Осимен, Алекс Иуоби и Самуел Чуквуезе.

След края на първия полусезон редица отбори проявиха интерес към подписа на Калу, а след края на сезон 2025/26 желанието за привличането на футболиста се засили.

Въпреки това Самуел Калу категорично реши да остане в Ботев Пловдив и да радва жълто-черната публика с изявите си на стадион “Христо Ботев”.

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