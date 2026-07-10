Защо по-малките отбори не могат да следват агресивния план за развитие на Ферари

Докато Ферари е под светлината на прожекторите заради постоянното си развитие на болида SF-26, отборите в средата на колоната, които се нуждаят от подобрение в представянето си, осъзнават, че подобна стратегия е невъзможна за тях.

Новите правила, въведени във Формула 1 за сезон 2026, рестартираха цикъла на развитие, който преди това остави Макларън на върха на пирамидата, а сега Мерцедес заема мястото на базирания в Уокинг тим. Новият цикъл обаче носи и по-големи възможности за намиране на значителни подобрения чрез пакети с новости, като законът за намаляващата възвръщаемост се връща в началото на своя спектър.

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И докато Мерцедес беше доминиращата сила в ранните етапи на кампанията, Ферари подходи агресивно към развитието на своя SF-26. Работата в Маранело започна да дава плодове с победи в Испания и Великобритания за Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Тази философия предизвика повдигане на вежди в падока, не на последно място от страна на шефа на Мерцедес Тото Волф, който постави под въпрос дали Скудерията ще успее да остане под тавана на бюджета на шампионата, докато обновява пакета си толкова често.

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Колегата му от Ферари, Фред Васьор, далеч не беше доволен, че дългогодишният му приятел е посочил именно неговия отбор по време на изказването си на „Силвърстоун“. На въпрос защо смята, че това е така, французинът предположи, че „подобренията“ на тима се приемат за по-значими, отколкото са в действителност.

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„Намирам го за малко странно, защото мисля, че колкото повече представяне можеш да донесеш в началото, толкова по-добре. Ако можем да донесем нещо в началото, го правим. По-добре е да имаш няколко десети за пет състезания, отколкото няколко десети за последните две“, обясни Васьор.



„Но понякога е трудно да се намери производителност, понякога е по-лесно. Понякога може да имате усещането, че носим голямо подобрение, но това е просто модификация на някои части, нищо повече“, каза още шефът на Черните кончета.

Докато Ферари разполага с ресурсите да добавя постепенно подобрения към своята машина, както прави и Ред Бул в последните състезания, по-назад в стартовата решетка планът за развитие е по-сложен.

Уилямс е един от отборите, които започнаха сезона по-слабо, въпреки че се очакваше той да бъде голяма стъпка напред от средата на колоната, където се намира. Обяснявайки защо базираният в Гроув тим не може да следва агресивната стратегия за развитие на Ферари, шефът на отбора Джеймс Ваулс обясни:

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„Дори всичко да ми беше доставено навреме и да работеше, нашето ниво на ефективност не е на нивото на отбор от Формула 1, който има установен начин на работа от 10 години. Това е просто факт.



„Така че те имат много по-ефективни процеси зад гърба си. Вземете Уилямс, ние нямахме мрежа от външни доставчици на правилното ниво, защото по същество нямаше средства, с които да им платим.



„Мерцедес в продължение на 12 години изграждаше връзки, за да има най-добрите доставчици и най-добрите хора в техните компании, които да работят по техния продукт навреме, с правилната комуникация и начини на работа – знам, че е основно.



„Но ако това липсва, за две години аз се опитвам да изградя това, което другаде се е случвало в продължение на 10 години, без те непременно да имат най-доброто разпределение на хора около него. Това няма да се случи за една нощ.



„Това означава, че има загуба на ефективност и тя може да бъде във време или разходи. Можете да изберете кой от тези два лоста искате да дръпнете, или и двата.



„Ферари имат същото. Всички топ отбори го имат. Нашата работа във всичко това е да начертаем път как да стигнем до това ниво или дори да мислим по-различно от тях и да стигнем дотам.



„Но мисля, че в основата си за двете страни на решетката ще струва повече пари и ще отнеме повече време, за да се произвеждат части“, добави Ваулс.

Астън Мартин се озова в дъното на колоната след кошмарен старт на сезона, въпреки че е пред новака Кадилак благодарение на наследена точка от Гран При на Монако. От началото на кампанията по AMR26 са добавени минимални подобрения, но се очаква широкообхватен пакет за Гран При на Унгария преди лятната пауза.

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На въпрос как е възможна стратегията на Ферари и дали базираният в Силвърстоун отбор може да я приложи със своя болид, главният оперативен директор на пистата Майк Крак отговори:

„Това зависи от плана. В крайна сметка решението беше взето. Ще си спомните, че ние няма да носим новости състезание след състезание.



„И ако техният план е бил различен, значи е бил различен. Просто не трябва да забравяте едно нещо. Ако носите подобрение всяка седмица, трябва да го планирате много по-рано.



„Не можете да кажете: „Бях слаб в Австрия и ще имам подобрение в Силвърстоун седмица по-късно“.



„Така че всичко това следва план, чието изготвяне е отнело много време, в който се вземат предвид логистика, производство, технически особености на пистата и всичко останало. Така че всеки отбор има свой план и работи според своите гранични условия“, завърши люксембурецът.

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Снимки: Gettyimages