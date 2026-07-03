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Фред Васьор отвърна на обвиненията на Тото Волф за "измама" относно подобренията на Ферари

  • 3 юли 2026 | 18:34
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Фред Васьор отвърна на обвиненията на Тото Волф за "измама" относно подобренията на Ферари

Шефът на Ферари, Фредерик Васьор, даде пламенен отговор на изненадата на Тото Волф, че Ферари непрекъснато въвежда подобрения по болида си през кампанията във Формула 1. Васьор смята, че неговият съперник от Мерцедес е отправил обвинения в „измама“.

Скудерията подхожда агресивно с актуализациите на автомобила си през първите осем кръга от сезон 2026, докато отборът, заемащ второ място, се опитва да намали разликата с убедителния лидер Мерцедес. Това накара Волф да разкрие след последното състезание в Австрия, че „сме малко изненадани, че Ферари може да хвърля такива огромни подобрения по колата по начина, по който го правят“.

Тото Волф недоумява как във Ферари си позволяват "безкрайни подобрения"
Тото Волф недоумява как във Ферари си позволяват "безкрайни подобрения"

Впоследствие шефът на Сребърните стрели намекна, че на Ферари „скоро трябва да им свършат парите от тавана на бюджетите“ – 215 милиона долара през 2026 г. – надявайки се, че отборът в крайна сметка може да забави темпото с актуализациите си. Но Васьор премина в атака по време на Гран При на Великобритания този уикенд, заявявайки, че Ферари не е по-агресивен от своите съперници, тъй като ефективността на подобренията ще определи успеха в този нов цикъл на регулации.

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„Намирам го за доста иронично, идвайки от Тото и Мерцедес - каза Васьор на "Силвърстоун". - Когато Ред Бул се развива или когато Мерцедес се развива, те са гении – когато ние се развиваме, ние мамим.

„Мисля, че трябва да се успокоите с това. Не сме донесли повече части от Ред Бул или някой друг – не знам дали това беше шега!“, добави той.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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