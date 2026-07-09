Тиърнан Линч: Стана страхотен двубой

Старши треньорът на Дери Сити Тиърнан Линч говори след поражението на тима с 2:3 от ЦСКА в мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа.
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"Знаехме, че ЦСКА има много класа в своя състав. Отбор, който държи топката. През втората част се представихме по-добре. ЦСКА игра с двама нападатели и има добри футболисти, които да държат добре топката. Вкарахме и гол, който бе отменен поради засада. Стана страхотен двубой. Ще се опитаме да се възстановим и да погледнем върху този мач, за да разберем какво направихме добре, и какво не", заяви треньорът на Дери.