  3. Край! Волфсбург изпадна след болезнена драма срещу Падерборн

  • 26 май 2026 | 00:08
Волфсбург изпадна за първи път в историята си от германската Бундеслига! “Вълците” отстъпиха с 1:2 от Падерборн в баражния реванш и след 0:0 в първия двубой на “Фолксваген Арена” преди седмица се простиха с елита след почти 30-годишен постоянен престой. Бившият отбор на Мартин Петров се изкачи в Бундеслигата през 1997 г. и оттогава не бе вкусвал горчивия хап на завръщането в долните дивизии. Падерборн пък ще играе за първи път сред най-добрите в Германия от сезон 2019/2020, когато финишира на последното място.

Срещата започна по мечтан начин за гостите след попадение още в 3-тата минута. Адам Дагим намери Дженан Пейчинович, а той с удар в долния ляв ъгъл изведе гостите напред.

Така всичко вървеше перфектно за “вълците”, но те се самосаботираха след около четвърт час игра и в рамките на три минути Йоаким Меле си изкара два жълти картона и съответно трябваше да потегли под душовете предсрочно. Домакините от Падерборн пък се възползваха по най-правилния начин от това стечение на обстоятелствата и буквално прегазиха съперника си, който в рамките на следващите повече от 100 минути игра цели 39 пъти видя как топката бива отправена към неговата врата.

В 38-ата минута за първи път превъзходството бе капитализирано и дълъг тъч намери Калвин Бракелман, който с глава продължи за Филип Билбия, а той с лекота от близка дистанция съумя да изравни.

Нататък гостите се бориха храбро и съумяха да удържат противника си до края на редовното време, което приключи при равенство 1:1, а това прати сблъсъка в две продължения по 15 минути.

В 100-ата минута се стигна до сублимния момент, в който Падерборн вкара победния гол, донесъл промоцията. Лаурин Курда пое топката от Свен Михел и с шут в долния десен ъгъл оформи крайния резултат и прати Падерборн в Бундеслигата.

Това бе и първи случай от сезон 2018/2019, когато отборът от по-ниската дивизия спечели баража за мястото в елита на Германия. Тогава Щутгарт бе потопен във второто ниво след 2:2 и 0:0 срещу Унион (Берлин), когато правилото за гол на чужд терен изкачи столичния клуб и разочарова бившия тим на Красимир Балъков. Фактор, който днес можеше да послужи на Волфсбург, тъй като мачът бе 1:1 след редовните 90 минути, но голямото разочарование остана за “вълците” заради новите правила в европейския футбол, които елиминираха допълнителната стойност на попаденията, отбелязани в гостувания, през сезон 2021/2022.

Конте и Де Лаурентис влязоха в спор на раздяла

