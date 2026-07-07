Бранител на Тотнъм пристигна в Италия за медицински прегледи

Защитникът на Тотнъм Раду Драгушин пристигна в Италия тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина.

Защитник на Тотнъм ще подсили Фиорентина

Бившият футболист на Ювентус и Дженоа ще се завърне в Серия "А", финализирайки трансфера си от лондонския клуб. Фиорентина и Тотнъм са постигнали споразумение за наем със задължение за закупуване на 24-годишния румънски национал за 19 милиона евро. Клубът от Флоренция вече публикува снимка на бранителя на тренировъчната си база.

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Снимки: Gettyimages