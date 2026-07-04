Тотнъм продължава с амбициозните трансферни цели

Тотнъм продължава със селекцията и има още амбициозни планове, въпреки че вече дадоха над 150 милиона евро. Лондончани привлякоха Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Ян Пол ван Хеке от Брайтън. Те взеха защитниците Андрю Робъртсън и Маркос Сенеси и вратаря Мартин Дубравка, които пристигнаха като свободни агенти. Освен това клубът е договорил привличането на Сандро Тонали от Нюкасъл.

Следващата цел на Тотнъм е Коди Гакпо, който имаше силни моменти на Световното първенство в Северна Америка. На този етап Ливърпул няма намерение да се разделя с него, но може да си промени мнението при добра оферта. Друга цел е централният защитник на Ювентус Жейсон Бремер. Според италиански медии “бианконерите” са склонни да го пуснат за около 50 милиона лири.

🚨 Cody Gakpo has reportedly informed Liverpool of his 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗥𝗘 𝗧𝗢 𝗟𝗘𝗔𝗩𝗘 the club this summer, with Tottenham Hotspur leading the race for his signature.



The Netherlands international is said to have submitted a transfer request following Arne Slot’s departure, amid… pic.twitter.com/HteeTDbOTU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 14, 2026

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