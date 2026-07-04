Тотнъм продължава с амбициозните трансферни цели

Тотнъм продължава със селекцията и има още амбициозни планове, въпреки че вече дадоха над 150 милиона евро. Лондончани привлякоха Матеуш Фернандеш от Уест Хам и Ян Пол ван Хеке от Брайтън. Те взеха защитниците Андрю Робъртсън и Маркос Сенеси и вратаря Мартин Дубравка, които пристигнаха като свободни агенти. Освен това клубът е договорил привличането на Сандро Тонали от Нюкасъл.
Следващата цел на Тотнъм е Коди Гакпо, който имаше силни моменти на Световното първенство в Северна Америка. На този етап Ливърпул няма намерение да се разделя с него, но може да си промени мнението при добра оферта. Друга цел е централният защитник на Ювентус Жейсон Бремер. Според италиански медии “бианконерите” са склонни да го пуснат за около 50 милиона лири.