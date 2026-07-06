Официално: Тонали вече е от Тотнъм с рекорден трансфер

Тотнъм обяви рекордния си трансфер на Сандро Тонали от Нюкасъл. Италианският халф ще струва на лондончани твърдата сума от 92,5 млн. паунда, а други 7,5 млн. са залегнали като клаузи, като всичко общо в евро е 115 млн. Договорът е за шест сезона, а играчът ще носи фланелката с №16.

Тонали си тръгва от Нюкасъл след три години в клуба, като за него бяха платени на Милан 60,8 млн. евро.

Само дни по-рано Тотнъм вече беше поставил нов рекорд за входящ трансфер с привличането на Матеуш Фернандеш от Уест Хам срещу 85 млн. паунда.

Преди това “шпорите” взеха още Ян Пол ван Хеке, Маркос Сенеси, Мартин Дубравка и Андрю Робъртсън.

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