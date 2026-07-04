11-те на ЦСКА 1948 срещу Вараждин

Стана ясна стартовата единайсеторка на ЦСКА 1948 за днешната контрола срещу третия в хърватското първенство - Вараждин. Срещата ще се проведе на стадиона на хърватите.

"Червените" започват с две от новите попълнения - Куаляр и Мейер.

ЦСКА 1948 - ВАРАЖДИН

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 21. Двали, 15. Султани, 11. Русев, 33. Куаляр, 23. Кребс, 20. Собреро, 93. Диало, 30. Мейер

ВАРАЖДИН: 33. Силич, 23. Маглика, 16. Терзич, 14. Пунчец, 20. Сикошек, 33. Мамич, 10. Лактович, 38. Таварес, 17. Мамут, 6. Пуцлин, 8. Дувняк.

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