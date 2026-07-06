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  2. ЦСКА 1948
  3. В ЦСКА 1948 бесни заради комична засада

В ЦСКА 1948 бесни заради комична засада

  • 6 юли 2026 | 08:41
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От ЦСКА 1948 са останали недоволни от съдийството на мача с Вараждин преди два дни, когато хърватите нанесоха първо поражение в проверките на тима на Александър Александров.

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите
ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

Причина за гнева на "червените" от Бистрица е положение в средата на второто полувреме, при което голмайсторът Мамаду Диало изскачаше сам срещу вратаря на домакините.

Найденов недоволен: Вдигаме пак тренировките на пет дневно
Найденов недоволен: Вдигаме пак тренировките на пет дневно

При подаването на Фредерик Масиел към него централният нападател се намира зад централната линия, но местният страничен рефер вдигна своя флаг и осуети головата възможност за българския отбор.

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