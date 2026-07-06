В ЦСКА 1948 бесни заради комична засада

От ЦСКА 1948 са останали недоволни от съдийството на мача с Вараждин преди два дни, когато хърватите нанесоха първо поражение в проверките на тима на Александър Александров.

ЦСКА 1948 с първа загуба в контролите

Причина за гнева на "червените" от Бистрица е положение в средата на второто полувреме, при което голмайсторът Мамаду Диало изскачаше сам срещу вратаря на домакините.

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При подаването на Фредерик Масиел към него централният нападател се намира зад централната линия, но местният страничен рефер вдигна своя флаг и осуети головата възможност за българския отбор.

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